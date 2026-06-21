NPW: Campeonatos de Puerto Rico y Mundial en juego en Acceso Total

Por Drago José

Está séptima edición del programa Acceso Total de la New Professional Wrestling, comienza con el encuentro por el Campeonato Peso Completo de la NPW entre King Kandelo y Bj ordenada por el presidente de la empresa, Oscar Pagan por lo sucedido ante la llegada del Fenómeno junto al Hombre del Destino al evento Summer Splash llevado a cabo en Arroyo. ¿Pero que sucedió.?

En otra lucha que dejo al público al borde de sus asientos la fue por el Campeonato de Puerto Rico entre Estrella Irizarry y El Prototipo, Anthony Robert con un árbitro un poco parcializado hacia….

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Ya la NPW se prepara para presentar el Día del Fanático en Maunabo. Para más detalles visita las redes sociales oficiales de la empresa.