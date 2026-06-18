La lesión de Rhea Ripley cambia los planes de WWE para SummerSlam

La situación de Rhea Ripley preocupa cada vez más en WWE. La Campeona WWE está lesionada, aunque por el momento no se han dado a conocer detalles sobre la gravedad de la lesión ni sobre el tiempo que podría estar fuera. La incertidumbre ya está teniendo consecuencias directas sobre los planes creativos de la empresa.

► Cómo ocurrió la lesión

La lesión se produjo en Clash in Italy, donde Ripley defendió con éxito el título ante Jade Cargill. Continuó compitiendo en la gira europea de WWE después del evento: su última lucha registrada fue en un evento no televisado en Lisboa, Portugal, donde hizo equipo con Charlotte Flair y Tiffany Stratton para derrotar a Fatal Influence.

El 12 de junio, durante el SmackDown grabado en Bolonia, los comentaristas Wade Barrett y Joe Tessitore anunciaron en antena que Ripley estaba siendo evaluada por una lesión en la rodilla, y que el plazo de recuperación dependería de cómo respondiera al tratamiento. Pocos días después, su nombre fue retirado del cartel oficial de Night of Champions, siendo sustituida por Stratton.

► ¿Jacy Jayne por el título en SummerSlam?

WrestleVotes fue más explícito sobre las consecuencias que tendría una ausencia prolongada: “Si se pierde SummerSlam, muchos planes cambian. Reportamos que en algún momento se había contemplado una lucha entre Jade Cargill y Charlotte Flair. Creo que eso cambiaría si Rhea Ripley está afectada por la lesión.”

A pesar de la incertidumbre, una filtración de la cuenta False Finish publicada el pasado 12 de junio apuntaba a que los planes de WWE no necesariamente implican vacante el título: un combate entre Ripley y Jacy Jayne por el Campeonato Femenil habría sido propuesto internamente para SummerSlam en Mineápolis, lo que sugeriría que, en el escenario más optimista, WWE esperaría que Ripley estuviera lista para el 1 y 2 de agosto.

Ripley tiene también otro factor en juego: la ganadora del torneo Queen of the Ring tiene garantizada una oportunidad titular en SummerSlam. En las semifinales de este viernes se medirán Charlotte Flair y Liv Morgan, lo que añade otra variable al ya complicado panorama de la división femenil.