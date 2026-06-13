Rhea Ripley vs. Jacy Jayne para SummerSlam, en los planes internos de WWE

Una lucha entre Rhea Ripley y Jacy Jayne por el Campeonato Femenil WWE está planeada para SummerSlam, que se celebrará los días 1 y 2 de agosto en el U.S. Bank Stadium de Minneapolis. Por el momento se trata únicamente de una idea en discusión, no de una lucha confirmada.

► La rivalidad entre Ripley y Jayne ya existe

La información fue dada a conocer por False Finish, y tiene sentido, pues las bases de esta posible rivalidad se sentaron poco después de WrestleMania 42, cuando Ripley conquistó el título al derrotar a Jade Cargill. En su regreso a SmackDown, la campeona se encontró de frente con Fatal Influence, el grupo encabezado por Jayne. El conflicto escaló el 24 de abril, cuando el gerente general Nick Aldis pactó un combate improvisado entre ambas. Aunque Jayne llevó a Ripley al límite, el encuentro terminó por descalificación a favor de la campeona tras la intervención de Fallon Henley y Jazmyn Nyx, lo que derivó en un ataque de tres contra una sobre Ripley.

► La lesión de rodilla, el factor a vigilar

El escenario tiene, sin embargo, una variable importante: Ripley sufrió una lesión en la rodilla derecha durante su defensa titular ante Jade Cargill en Clash in Italy, y fue vista con una rodillera durante el SmackDown grabado en Bologna. Los reportes indican que se espera que esté lista para SummerSlam, pero su evolución será determinante para los planes de la compañía.

Una oportunidad titular en SummerSlam sería la lucha más importante en la carrera de Jayne. Claramente es vista por Triple H y compañía como una de las rudas más prometedoras.