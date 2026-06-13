Piper Niven aún no sabe si volverá a luchar tras su operación de cuello

Piper Niven lleva casi diez meses alejada de los encordados. La luchadora escocesa se lesionó el cuello a finales de agosto de 2025 y desde entonces no ha vuelto a competir en WWE. La situación se complicó al grado de que tuvo que someterse a una operación en mayo de este año, lo que alargó considerablemente su periodo de recuperación.

► «Quizá no regrese del todo»

El viernes, una fan que había visto una transmisión en vivo reciente de Niven —en la que la propia luchadora reiteró que su regreso al ring sigue sin estar garantizado— quiso despedirse agradeciéndole los años de cariño y los recuerdos que le dejó. La respuesta de Niven en Twitter fue un aviso claro pero sin cerrar del todo la puerta:

Don’t count me out just yet chick, just letting people know that it will be a long time and maybe possibly not at all so we don’t have to answer the same question 50 times a stream 😉 x — Slaygent P (@PiperNivenWWE) June 12, 2026

“No me descartes todavía, chica. Solo estoy dejando saber que va a ser mucho tiempo y que quizás, posiblemente, no regrese del todo, para no tener que responder la misma pregunta 50 veces por transmisión.”

La escocesa venía siendo una de las figuras más activas del elenco femenil de SmackDown junto a Chelsea Green, con quien formaba equipo. Su ausencia ha dejado un hueco notable en la división de parejas, donde ambas habían llegado a ser campeonas.

Por el momento no hay fecha ni certeza de si volverá a competir, tal como ella misma reconoció. Le deseamos una pronta y favorable recuperación.