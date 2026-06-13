Mundial 2026: Suiza dejó escapar la victoria ante Catar

Esta tarde, en el inicio de la primera jornada de la Fase de Grupos del Grupo B de la Copa Mundial de la FIFA 2026, vimos un duelo de menor calibre que lo que vimos ayer entre Estados Unidos y Paraguay.

► Así fue el gran empate que logró Catar ante Suiza en el Mundial 2026

Se trató del debut de Suiza y de Catar. El partido se jugó en la ciudad de Santa Clara, California, Estados Unidos.

Desde el Estadio Bahía de San Francisco, según el nombre puesto por la FIFA, aunque es el Levi’s Stadium, el estadio que albergó la recordada WrestleMania 31, en donde Seth Rollins canjeó su Maletín de Money in the Bank 2026, convirtió en triple amenaza la lucha entre Brock Lesnar y Roman Reigns, y se convirtió en Campeón WWE, en lo que se denominó por los fans y por WWE como el Robo del Siglo.

El partido estuvo desde el minuto uno dominado por Suiza, que tuvo el 70 por ciento de posesión del balón y generó múltiples ocasiones de gol, pero no logró sentenciar; por eso, se lo empataron de manera sorpresiva.

Al minuto 13, el mediocampista Remo Freuler entró al área, punteó el balón y fue derribado por el arquero qatarí Mahmouh Abunada. Luego de una larga revisión del VAR por posible fuera de lugar, que no pudo determinarse, hubo penal.

Al minuto 16, el delantero Breel Embolo colocó el primer gol del partido.

Pese a este error, el arquero de Catar se convirtió en gran figura del primer tiempo, sacando varios balones de gol.

El reconocido entrenador español, Julen Lopetegui, movió el banquillo, refrescó a su equipo y les dio ánimo para la segunda parte.

Cuando parecía que Suiza tenía dominado y controlado el partido, en el minuto 94, el lateral Homam Ahmed realizó un gran centro desde la banda izquierda. Boualem Khoukhi le ganó la espalda a un defensor suizo y metió un potente cabezazo para vencer a Gregor Kobel, arquero suizo.

Breel Embolo fue el jugador del partido con 6.98 de calificación en Sofascore, seguido por Rubén Vargas, también de Suiza, con 6.95 de calificación.

Por su parte, Mahmud Abunada de Catar fue el mejor calificado de su selección, con una nota de 6.71, derivada de 7 atajadas clave en el partido, seguido del héroe de Catar, Boualem Khoukhi, quien tuvo una nota de 6.63.

Este punto de Catar, en este agónico resultado, es histórico, pues representa el primer punto de la selección de Qatar en toda la historia de las Copas del Mundo, en las que ha participado en 2 ocasiones.

La primera en 2022, en donde fue el anfitrión del torneo que ganó Argentina, por lo que clasificó de manera automática.

La segunda, este año, siendo la primera vez que Catar logra clasificar por primera vez, por méritos propios por medio de las eliminatorias de la Confederación Asiática de Fútbol (AFC).



Copa Mundial de la FIFA 2026

📅 Fase de Grupos – Jornada 1 de 3

🏆 Tabla de Posiciones – Grupo B

Pos Selección PJ G E P GF:GC DG Pts 1 🇨🇦 Canadá 1 0 1 0 1:1 0 1 2 🇧🇦 Bosnia y Herzegovina 1 0 1 0 1:1 0 1 3 🇶🇦 Qatar 1 0 1 0 1:1 0 1 4 🇨🇭 Suiza 1 0 1 0 1:1 0 1