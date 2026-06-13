Fans destrozan en YouTube el triunfo de Jey Uso en King of the Ring

El video oficial de WWE en YouTube donde puede verse la lucha donde Jey Uso fue el vencedor en la primera ronda del torneo King of the Ring acumula casi cinco veces más dislikes que likes. Hasta el momento registra 13,000 likes frente a 59,200 dislikes, con la sección de comentarios dominada por críticas al manejo de LA Knight y Finn Bálor.

► Uso avanzó con ayuda de Solo Sikoa

En el SmackDown del pasado viernes, Uso, LA Knight, Bálor y Royce Keys se enfrentaron para definir el último lugar en las semifinales del torneo. La lucha tuvo momentos buenos, pero no fue nada del otro mundo. En nuestra cobertura la calificamos con **1/2.

Al final Solo Sikoa intervino atacando a LA Knight con un Samoan Spike, lo que permitió a Keys conectar un spinebuster. Cuando Keys estaba a punto de llevarse la victoria, Uso lo remató con su plancha para robarle el triunfo y clasificarse a las semifinales, donde se medirá a Je’Von Evans.

► La frustración acumulada con LA Knight

La reacción negativa en YouTube refleja una frustración que lleva meses creciendo entre los seguidores de LA Knight. Éste había llegado al torneo como uno de los favoritos del público, además de que fue él quien anunció el regreso del King of the Ring, pero volvió a quedar fuera en el momento decisivo. Knight ha caído en varias oportunidades importantes en los últimos años sin que WWE haya terminado de darle el empuje que su popularidad con el público parecería justificar.

El avance de Uso, cuyo recorrido en el torneo responde a la orden de Roman Reigns de ganar el King of the Ring para después ir por el Campeonato Indisputable de Cody Rhodes, es narrativamente coherente, pero el precio que está pagando la empresa en percepción pública es evidente.