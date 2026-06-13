SmackDown: Jey Uso, a las semifinales del King of the Ring

Esta noche, en la quinta lucha presentada por WWE en la más reciente edición de SmackDown, vimos cómo se desarrolló la última lucha de primera ronda del Torneo WWE King of the Ring 2026.

► Momentos clave

En dicho combate, se enfrentaron Jey Uso, Finn Bálor, Royce Keys y LA Knight. Sorpresivamente, Jey Uso se impuso sobre estos y logró avanzar a la semifinal, en donde luchará ante Je’Von Evans de WWE Raw.

La lucha comenzó cuando Jey Uso sorprendió a LA Knight durante su entrada y lo atacó a traición. Royce Keys tomó el control al atacar a Finn Bálor en la esquina y luego castigar tanto a Uso como a Knight antes de sacarlos del ring. Bálor respondió enviando a Keys al exterior y se lanzó desde lo alto con tope con hilo sobre todos sus rivales.

De regreso en el ring, Bálor dominó a Uso con machetazos y una desnucadora para una cuenta de dos. Uso reaccionó atacando el abdomen de Bálor, mientras Knight ingresó para repartir derechazos. Keys volvió a imponerse, lanzando a sus rivales contra la barricada de protección y repartiendo castigo dentro y fuera del cuadrilátero.

Uso mantuvo el control con una tacleada y un candado a la cabeza, pero Bálor logró recuperarse con patadas voladoras. Keys regresó al combate y derribó a Bálor con una tacleada de hombro, mientras Knight seguía alternando ofensiva con sus oponentes.

Keys castigó a Uso con un spinebuster y más adelante sorprendió a Bálor atrapándolo en pleno vuelo para dejarlo caer de espaldas contra la lona. También conectó un Avalanche Top Choice Royce Powerslam sobre Bálor, aunque Knight rompió la cuenta.

La acción continuó fuera del ring. Keys envió a Uso contra las escaleras metálicas y dominó a todos sus rivales hasta que Bálor, Knight y Uso unieron fuerzas momentáneamente. Los tres despejaron la mesa de comentaristas y aplicaron una triple powerbomb estilo The Shield para que Royce Keys rompiera con su cuerpo la mesa.

De vuelta en el encordado, Uso, Knight y Bálor intercambiaron ofensiva. Bálor conectó dos slingblades y un Coup de Grace sobre Uso, pero Keys lo sacó del ring antes de que pudiera conseguir la victoria.

LA Knight intentó aprovechar la situación y atacó a Keys, pero este respondió con un DDT invertido. Knight logró conectar un codazo desde la tercera cuerda y buscó el BFT, aunque Keys escapó.

Cuando parecía que Keys podía quedarse con el triunfo, Solo Sikoa apareció y lo sorprendió con un Samoan Spike. Keys aún alcanzó a responder con un spinebuster, pero Uso aprovechó el momento para rematarlo con un Uso Splash y conseguir la victoria.

Jey Uso y su hermano gemelo, Jimmy Uso, celebraron a lo grande.