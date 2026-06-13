SmackDown: Cody Rhodes abofeteó a Sami Zayn

Esta noche en el más reciente SmackDown presentado por WWE, vimos cómo el Campeón Indisputable WWE, Cody Rhodes, tuvo un gran careo con su amigo… o tal vez ya, enemigo... Sami Zayn, con quien discutió feamente y hasta hubo una bofetada de Rhodes a Sami, que quiso responder con una silla, pero se arrepintió a último momento.

► Momentos clave

Sami Zayn dijo que le resultaba extraña la reacción del público, especialmente después del apoyo que había recibido recientemente en Europa. Zayn aseguró que sus seguidores de siempre continúan respaldándolo y afirmó que el Universo WWE tiene dos opciones: abuchearlo o apoyar al último verdadero tipo bueno de la empresa.

Luego explicó que salió a hablar porque hay una situación que se viene acumulando desde hace meses y considera que ya es momento de ponerle fin. Acto seguido, llamó a Cody Rhodes al ring, quien apareció entre una gran ovación.

Zayn le pidió a Rhodes que dejara de lado los discursos habituales y hablara con sinceridad. Sami le dijo a Rhodes que siempre estuvo a su lado cuando necesitó ayuda, pero que terminó pagando las consecuencias de esa lealtad, especialmente cuando se sintió abandonado frente a Gunther.

Sami mencionó lo ocurrido la semana anterior, y dijo que las acciones de Cody lo hicieron preguntarse si realmente todo había sido un accidente. Por eso le exigió que dijera la verdad.

Rhodes le respondió que no necesita que nadie le explique cómo funciona la lucha libre profesional y recordó el momento que compartieron en WrestleMania 40. Zayn le recordó que fue una de las primeras personas en celebrar con él cuando finalmente terminó su historia.

Sami dijo que reconoce que sigue alegrándose por el éxito de Cody porque lo considera una buena persona, pero que debía hacerle una pregunta incómoda: «¿Cuántos de aquellos amigos siguen estando a tu lado hoy? Quizá el verdadero problema eres tú, Cody».

Cody admitió que el Campeonato Indisputable WWE ha afectado varias de sus relaciones, pero aseguró que con Sami siempre ha sido más honesto que con Kevin Owens, Randy Orton o John Cena. Sin embargo, también dijo que estaba cansado de escuchar excusas.

Rhodes afirmó que Zayn se estaba quejando demasiado, que se ha vuelto una persona desesperada y que está obsesionado con el campeonato. Finalmente, remató diciendo que, aunque le duele decirlo, cree que Sami nunca será campeón mundial.

Las palabras de Cody provocaron que Zayn le propinara una bofetada. Inmediatamente se arrepintió, le pidió disculpas y reconoció que se había pasado de la raya.

Sami abrazó a Cody para intentar cerrar el asunto, pero Rhodes le devolvió la bofetada. Luego le preguntó si todo estaba bien entre ellos.

Zayn abandonó el ring visiblemente afectado. Tomó una silla; enojado, quiso entrar al ring, pero se arrepintió en el último instante y puso la silla sobre la ceja del ring, aunque, por un instante, pareció que iba a regresar para confrontar a Cody. Sin embargo, lanzó la silla al suelo y se retiró sin volver al cuadrilátero.