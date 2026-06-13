SmackDown: Tiffany Stratton y Chelsea Green cayeron ante B-FAB y Michin

Esta noche, en la cuarta lucha del más reciente SmackDown presentado por WWE, vimos cómo la Campeona de los Estados Unidos WWE, Tiffany Stratton, hizo equipo con Chelsea Green.

► Momentos clave

Esto, para enfrentarse ante el equipo de B-FAB y Michin, quienes, acompañadas de Jade Cargill, lograron una interesante y sorpresiva victoria.

Tiffany Stratton y Michin comenzaron las acciones con un intercambio de llaveo. La Campeona de los Estados Unidos tomó la iniciativa con un lazo al cuello seguido de un alabama slam.

Chelsea Green ingresó después, pero fue rápidamente arrinconada por Michin, quien le dio el relevo a B-FAB. B-FAB tomó el control con una ofensiva basada en golpes, incluyendo una potente patada frontal a la cara y varios antebrazos al rostro.

B-FAB aprovechó una distracción del réferi para golpear a Stratton ilegalmente, mientras ella y Michin mantenían el dominio sobre Chelsea. B-FAB intentó asfixiar a Green. A pesar del castigo, Green reaccionó con un Northern Lights Súplex para castigar a Michin.

Green también conectó una patada al rostro de B-FAB, pero el combate dio un giro cuando Jade Cargill apareció en ringside. Sin que el réferi lo advirtiera, Cargill sacó a Tiffany Stratton de la lucha.

Con Stratton fuera de escena, Green aprovechó para aplicar el Unpretty-Her sobre B-FAB. Sin embargo, Michin la sorprendió por la espalda y remató con un Styles Clash para conseguir la cuenta de tres.

Después de la lucha, Stratton intentó encarar a Jade Cargill, pero la desventaja numérica terminó pasándole factura. Cargill la derribó con un Jaded y la dejó tendida sobre la lona.

Antes de retirarse, Jade tomó el Campeonato Femenil de los Estados Unidos WWE, lo observó detenidamente y luego lo dejó caer sobre Tiffany Stratton, enviando un mensaje bastante claro para Stratton.