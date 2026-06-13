Lucha Libre AAA se emite este sábado desde el Gimnasio Olímpico Juan de la Barrera, en la Ciudad de México.

►La semana pasada

Las luchas presentadas fueron:

CONTENDIENTE #1 AL CAMPEONATO DE PESO CRUCERO AAA: Lince Dorado venció a Octagón Jr., Cruz del Toro, Mini Vikingo y Joaquín Wilde (***) La Catalina, Lola Vice y Bayley vencieron a Las Tóxicas (Flammer, La Hiedra y Lady Maravilla) (***)

► Este sábado en Lucha Libre AAA

Lola Vice y Mr. Iguana tendrán una nueva defensa al Campeonato de Parejas Mixtas AAA. Nuevamente su retadora será La Hiedra, aunque esta vez haciendo equipo con Joaquín Wilde. Los actuales monarcas conquistaron el título en febrero venciendo a Ethan Page y la propia Hiedra, quien suplió de última hora a una lesionada Chelsea Green. En abril, la rudísima lo intentó de nuevo con Dinámico como compañero y volvió a quedarse corta. Ahora regresa con su tercera carta: Joaquín Wilde, el miembro de Latino World Order, un veterano de enorme calidad. De no poder lograr La Hiedra su cometido, ¿cuántos compañeros más necesitará antes de aceptar que perdió al lagarto y al campeonato?

Los Vipers (Abismo Negro Jr., Taurus e Histeria) enfrentarán a La Parka, Octagón Jr. y El Fiscal. Los herederos de la vieja escuela ruda de AAA buscan revancha tras sus recientes tropiezos ante los técnicos.

Además, Galeno continúa su demoledora presentación en AAA con otra lucha en desventaja: el gigante se medirá en duelo de dos contra uno ante Golden Jacket y Galio. Tras despachar a Drago y Chris Carter en su anterior handicap, la empresa sigue construyendo al coloso como una fuerza imparable.