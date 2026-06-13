SmackDown: Rey Fénix retuvo el Campeonato Mundial de Peso Crucero AAA ante Axiom

Esta noche, en la tercera lucha del más reciente SmackDown presentado por WWE, vimos cómo Rey Fénix logró vencer al español Axiom, para retener el Campeonato Mundial de Peso Crucero AAA.

► Un campeonato de AAA se defiende de nuevo en AAA

Rey Fénix y Axiom iniciaron la lucha intercambiando llaveo, pero Fénix tomó rápidamente la ventaja con una tacleada de hombro, patadas voladoras y un tope suicida suicida.

Axiom logró recuperarse y emparejó las acciones. Más adelante conectó un súplex seguido de un rodillazo al rostro que le dio una cuenta de dos segundos. Fénix respondió con una serie de machetazos al pecho, aunque Axiom cambió su estrategia para concentrarse en el brazo izquierdo del mexicano.

Aun así, Fénix escapó y lo mandó a ringside con una patada enziguiri a la cabeza. El enmascarado mexicano buscó un ataque aéreo desde lo alto, pero Axiom lo sorprendió con unas patadas voladoras en pleno vuelo. Poco después, lo remató con moonsault hacia ringside.

De regreso al ring, ambos protagonizaron un intenso intercambio de golpes. Axiom consiguió otra cuenta cercana a tres tras unas patadas voladoras y luego intentó desgastar a Fénix con un adormecedora.

Fénix escapó con una patada giratoria a la cabeza y estuvo cerca de llevarse la victoria con una plancha cruzada al estilo Mil Máscaras. Axiom respondió con patadas voladoras y más adelante buscó el golden ratio, pero Fénix lo bloqueó con un brainbuster.

Axiom atrapó a su rival con una palanca al brazo, aunque Fénix volvió a escapar. La lucha se trasladó a la cuerda superior, donde Axiom sorprendió con un espectacular spanish fly que estuvo a punto de definir el combate. Sin embargo, Fénix resistió, conectó una superkick seguida de otra patada giratoria y finalmente remató a Axiom con un mexican muscle buster para conseguir la cuenta de tres.