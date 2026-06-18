Mundial 2026: Suiza goleó 4-1 a Bosnia y Herzegovina

Esta tarde, en el primer partido de la Copa Mundial de la FIFA de la jornada de hoy 18 de junio de 2026, vimos una gran goleada de Suiza 4 tantos a 1 en contra de Bosnia y Herzegovina, por el Grupo B.
► Así fue la victoria de Suiza ante Bosnia y Herzegovina en el Mundial 2026
El primer tiempo fue bastante parejo y complejo. Bosnia defendió muy bien y Suiza no tuvo precisión en las pocas opciones que tuvo. El primer gol llegó al minuto 74. Johan Manzambi marcó el primer gol. Al minuto 84, Rubén Vargas puso el 2-0.
Y al 80, Manzambi logró su primer doblete para el 3-0. Poco después, Ermin Mahmić, al 92, logró el descuento. Y finalmente, Granit Xhaka llegó la goleada 4-1 al minuto 97.
🏆 UEFA NATIONS LEAGUE • LIGA A
Fase de Grupos • Jornada 4
|Minuto
|Evento
|Descripción de la Jugada
|Sofascore
|12′
|⚽ GOL SUIZA
|Breel Embolo aprovecha un rebote corto dejado por el arquero Vasilj tras un misil de Xhaka para empujar el esférico al fondo.
|7.4
|29′
|🟨 TARJETA AMARILLA
|Sead Kolašinac es amonestado por una dura entrada abajo sobre Amdouni para detener una transición rápida en el mediocampo.
|6.1
|43′
|⚽ GOL SUIZA
|Zeki Amdouni conecta una hermosa volea cruzada e inatajable tras un centro impecable enviado por Rubén Vargas por banda izquierda.
|7.9
|55′
|⚽ GOL BOSNIA
|Ermedin Demirović descuenta con un testarazo certero tras un cobro de esquina medido ejecutado por Tahirović.
|7.2
|68′
|💥 REMATE AL PALO
|Granit Xhaka revienta el travesaño con un remate de media distancia de pierna zurda. Se ahoga el grito de gol helvético.
|7.5
|74′
|🔄 SUSTITUCIÓN
|El revulsivo Dan Ndoye ingresa al terreno de juego sustituyendo a Rubén Vargas para refrescar las bandas.
|—
|81′
|⚽ GOL SUIZA
|Dan Ndoye empuja el balón en el segundo poste libre de marca tras una soberbia asistencia entrelíneas de Amdouni.
|7.3
|89′
|⚽ GOL SUIZA
|Zeki Amdouni sella su doblete de la noche ejecutando con maestría y frialdad absoluta una pena máxima al ángulo izquierdo.
|8.8
TOP 5 CALIFICACIONES SOFASCORE
|Puesto
|Jugador
|Calificación
|🥇
|
Zeki Amdouni
Suiza • 2 goles • 1 asistencia
|
8.8
|🥈
|
Granit Xhaka
Suiza • 1 tiro al palo • 91% pases clave
|
7.5
|🥉
|
Breel Embolo
Suiza • 1 gol • 6 duelos ganados
|
7.4
|4
|
Dan Ndoye
Suiza • 1 gol • Efectividad revulsiva
|
7.3
|5
|
Ermedin Demirović
Bosnia • 1 gol • 3 remates directos
|
7.2