Mundial 2026: Suiza goleó 4-1 a Bosnia y Herzegovina

por
Super Fucho

Esta tarde, en el primer partido de la Copa Mundial de la FIFA de la jornada de hoy 18 de junio de 2026, vimos una gran goleada de Suiza 4 tantos a 1 en contra de Bosnia y Herzegovina, por el Grupo B.

► Así fue la victoria de Suiza ante Bosnia y Herzegovina en el Mundial 2026

El primer tiempo fue bastante parejo y complejo. Bosnia defendió muy bien y Suiza no tuvo precisión en las pocas opciones que tuvo. El primer gol llegó al minuto 74. Johan Manzambi marcó el primer gol. Al minuto 84, Rubén Vargas puso el 2-0.

Y al 80, Manzambi logró su primer doblete para el 3-0. Poco después, Ermin Mahmić, al 92, logró el descuento. Y finalmente, Granit Xhaka llegó la goleada 4-1 al minuto 97.

🏆 UEFA NATIONS LEAGUE • LIGA A
Fase de Grupos • Jornada 4
SUIZA
4 – 1
Finalizado
🇧🇦
BOSNIA
📅 18 DE JUNIO DE 2026
Minuto Evento Descripción de la Jugada Sofascore
12′ ⚽ GOL SUIZA Breel Embolo aprovecha un rebote corto dejado por el arquero Vasilj tras un misil de Xhaka para empujar el esférico al fondo. 7.4
29′ 🟨 TARJETA AMARILLA Sead Kolašinac es amonestado por una dura entrada abajo sobre Amdouni para detener una transición rápida en el mediocampo. 6.1
43′ ⚽ GOL SUIZA Zeki Amdouni conecta una hermosa volea cruzada e inatajable tras un centro impecable enviado por Rubén Vargas por banda izquierda. 7.9
55′ ⚽ GOL BOSNIA Ermedin Demirović descuenta con un testarazo certero tras un cobro de esquina medido ejecutado por Tahirović. 7.2
68′ 💥 REMATE AL PALO Granit Xhaka revienta el travesaño con un remate de media distancia de pierna zurda. Se ahoga el grito de gol helvético. 7.5
74′ 🔄 SUSTITUCIÓN El revulsivo Dan Ndoye ingresa al terreno de juego sustituyendo a Rubén Vargas para refrescar las bandas.
81′ ⚽ GOL SUIZA Dan Ndoye empuja el balón en el segundo poste libre de marca tras una soberbia asistencia entrelíneas de Amdouni. 7.3
89′ ⚽ GOL SUIZA Zeki Amdouni sella su doblete de la noche ejecutando con maestría y frialdad absoluta una pena máxima al ángulo izquierdo. 8.8

TOP 5 CALIFICACIONES SOFASCORE

Puesto Jugador Calificación
🥇
Zeki Amdouni
Suiza • 2 goles • 1 asistencia
8.8
🥈
Granit Xhaka
Suiza • 1 tiro al palo • 91% pases clave
7.5
🥉
Breel Embolo
Suiza • 1 gol • 6 duelos ganados
7.4
4
Dan Ndoye
Suiza • 1 gol • Efectividad revulsiva
7.3
5
Ermedin Demirović
Bosnia • 1 gol • 3 remates directos
7.2

Redactor, columnista, entrevistador, periodista, rápidas y coberturas desde 2010 - Ingeniero de Sistemas

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