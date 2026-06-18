Mundial 2026: Suiza goleó 4-1 a Bosnia y Herzegovina

Esta tarde, en el primer partido de la Copa Mundial de la FIFA de la jornada de hoy 18 de junio de 2026, vimos una gran goleada de Suiza 4 tantos a 1 en contra de Bosnia y Herzegovina, por el Grupo B.

► Así fue la victoria de Suiza ante Bosnia y Herzegovina en el Mundial 2026

El primer tiempo fue bastante parejo y complejo. Bosnia defendió muy bien y Suiza no tuvo precisión en las pocas opciones que tuvo. El primer gol llegó al minuto 74. Johan Manzambi marcó el primer gol. Al minuto 84, Rubén Vargas puso el 2-0.

Y al 80, Manzambi logró su primer doblete para el 3-0. Poco después, Ermin Mahmić, al 92, logró el descuento. Y finalmente, Granit Xhaka llegó la goleada 4-1 al minuto 97.