Colombia venció 3-1 a Uzbekistán y Ghana venció a Panamá en el Mundial 2026

La jornada de la Copa Mundial de la FIFA de ayer 17 de junio de 2026, concluyó de gran manera, con la victoria de Colombia 3 a 1 ante Uzbekistán en un interesante partido que dejó felices a los colombianos.
► Colombia puso a celebrar al vencer a Uzbekistán en el Mundial 2026
Momentos antes, Ghana venció a Panamá por la mínima diferencia, en el partido que menor emoción ha dejado en este emocionante mundial.
Esta fue la última contienda del Grupo K en la primera lucha. El duelo se vivió en el mítico Estadio Azteca de la Ciudad de México. Daniel Muñoz, lateral derecho colombiano, logró abrir la lata con un gran gol al minuto 40.
¡QUÉ GOLAZO, POR FAVOR! Exquisita asistencia de Lucho Díaz y definición de primera de Daniel Muñoz para el 1-0 de Colombia contra Uzbekistán.
⚽ #ESPNMundial
📺 Mirá los mejores partidos de la #FIFAWorldCup por ESPN, en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/bQY6zVYVta
— SportsCenter (@SC_ESPN) June 18, 2026
Luis Díaz dio un gran pase al espacio, Muñoz llegó al área y alcanzó a darle con la punta del pie para el gol. Más adelante, al minuto 60, Abbosbek Fayzullaev logró igualar el marcador, anotando el histórico primer gol de Uzbekistán en un Mundial.
BALDAZO DE AGUA FRÍA PARA LA SELE: Fayzullaev capturó un rebote y marcó el 1-1 de Uzbekistán contra Colombia.
⚽ #ESPNMundial
📺 Mirá los mejores partidos de la #FIFAWorldCup por ESPN, en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/kkhQdmLdEk
— SportsCenter (@SC_ESPN) June 18, 2026
Al minuto 65, tan solo cinco minutos después, Colombia puso velocidad e intensidad y logró el 2-1 con un disparo cruzado de Luis Díaz. El partido estuvo parejo; Colombia se vio un poquito complicada, pero al 98, Juan Camilo «Cucho» Hernández no dio por perdido un balón en el área, lanzó un gran centro y Jáminton Campaz de cabeza logró el 3-1 definitivo.
¡ASISTENCIA DE PUERTA Y GOL DE LUCHO DÍAZ! La fórmula de Colombia para marcar el 2-1 ante Uzbekistán.
⚽ #ESPNMundial
📺 Mirá los mejores partidos de la #FIFAWorldCup por ESPN, en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/8OETm0Vlrc
— SportsCenter (@SC_ESPN) June 18, 2026
¡¡¡LOCURA CAFETERA!!! Cucho Hernández luchó por la pelota y asistió al Bichito Campaz, quien firmó el 3-1 de Colombia contra Uzbekistán.
⚽ #ESPNMundial
📺 Mirá los mejores partidos de la #FIFAWorldCup por ESPN, en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/3h4ZJ2K8uU
— SportsCenter (@SC_ESPN) June 18, 2026
A primera hora, sorpresivamente, al minuto 95, el mediocampista Caleb Yirenkyi de Ghana logró el único tanto del partido para vencer 1-0 a Panamá.