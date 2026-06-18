Colombia venció 3-1 a Uzbekistán y Ghana venció a Panamá en el Mundial 2026

La jornada de la Copa Mundial de la FIFA de ayer 17 de junio de 2026, concluyó de gran manera, con la victoria de Colombia 3 a 1 ante Uzbekistán en un interesante partido que dejó felices a los colombianos.

► Colombia puso a celebrar al vencer a Uzbekistán en el Mundial 2026

Momentos antes, Ghana venció a Panamá por la mínima diferencia, en el partido que menor emoción ha dejado en este emocionante mundial.

Esta fue la última contienda del Grupo K en la primera lucha. El duelo se vivió en el mítico Estadio Azteca de la Ciudad de México. Daniel Muñoz, lateral derecho colombiano, logró abrir la lata con un gran gol al minuto 40.

¡QUÉ GOLAZO, POR FAVOR! Exquisita asistencia de Lucho Díaz y definición de primera de Daniel Muñoz para el 1-0 de Colombia contra Uzbekistán. ⚽ #ESPNMundial

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Luis Díaz dio un gran pase al espacio, Muñoz llegó al área y alcanzó a darle con la punta del pie para el gol. Más adelante, al minuto 60, Abbosbek Fayzullaev logró igualar el marcador, anotando el histórico primer gol de Uzbekistán en un Mundial.

BALDAZO DE AGUA FRÍA PARA LA SELE: Fayzullaev capturó un rebote y marcó el 1-1 de Uzbekistán contra Colombia. ⚽ #ESPNMundial

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Al minuto 65, tan solo cinco minutos después, Colombia puso velocidad e intensidad y logró el 2-1 con un disparo cruzado de Luis Díaz. El partido estuvo parejo; Colombia se vio un poquito complicada, pero al 98, Juan Camilo «Cucho» Hernández no dio por perdido un balón en el área, lanzó un gran centro y Jáminton Campaz de cabeza logró el 3-1 definitivo.

¡ASISTENCIA DE PUERTA Y GOL DE LUCHO DÍAZ! La fórmula de Colombia para marcar el 2-1 ante Uzbekistán. ⚽ #ESPNMundial

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¡¡¡LOCURA CAFETERA!!! Cucho Hernández luchó por la pelota y asistió al Bichito Campaz, quien firmó el 3-1 de Colombia contra Uzbekistán. ⚽ #ESPNMundial

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A primera hora, sorpresivamente, al minuto 95, el mediocampista Caleb Yirenkyi de Ghana logró el único tanto del partido para vencer 1-0 a Panamá.

🏆 COPA MUNDIAL DE LA FIFA 2026 • GRUPO K Partido 1 de 3 • Jornada de Grupo 🇺🇿 UZBEKISTÁN 1 – 3 Finalizado 🇨🇴 COLOMBIA 📅 17 DE JUNIO DE 2026 Minuto Eventos Descripción de la Jugada Sofascore 40′ ⚽ GOL COLOMBIA Daniel Muñoz define con un remate potente dentro del área tras una asistencia perfecta de Luis Díaz para abrir el marcador. 7.3 52′ 🟨 TARJETA AMARILLA Jefferson Lerma recibe la amonestación tras interrumpir con una falta táctica el avance peligroso del mediocampo rival. 6.4 60′ ⚽ GOL UZBEKISTÁN Abbosbek Fayzullaev conecta un certero remate de cabeza anticipando a la defensa para decretar el empate transitorio. 7.1 65′ ⚽ GOL COLOMBIA Luis Díaz saca un disparo cruzado inatajable luego de una brillante jugada individual por la banda izquierda. 8.5 78′ 💥 REMATE AL PALO James Rodríguez ejecuta un potente tiro de media distancia que se estrella directamente contra el poste izquierdo. 6.9 82′ 🔄 SUSTITUCIÓN Jáminton Campaz ingresa al terreno de juego en reemplazo de la gran figura del encuentro, Luis Díaz. — 90+7′ ⚽ GOL COLOMBIA Richard Ríos liquida el partido con un contraataque letal en el último minuto adicionado. 7.5

TOP 5 CALIFICACIONES SOFASCORE Puesto Jugador Calificación 🥇 Luis Díaz Colombia • 1 gol • 1 asistencia 8.5 🥈 Daniel Muñoz Colombia • 1 gol • 5 duelos ganados 7.7 🥉 Abbosbek Fayzullaev Uzbekistán • 1 gol • 3 pases clave 7.4 4 Jáminton Campaz Colombia • 1 gol • 1 tiro al arco 7.2 5 James Rodríguez Colombia • 1 remate al poste • 4 centros efectivos 7.1

🏆 COPA MUNDIAL DE LA FIFA 2026 • GRUPO L Partido 1 de 3 • Jornada de Grupo 🇬🇭 GHANA ★ 1 – 0 🇵🇦 PANAMÁ 📅 17 DE JUNIO DE 2026 Minuto Evento Descripción de la Jugada Sofascore 34′ 🟨 Amarilla Adalberto Carrasquilla es amonestado en el mediocampo de Panamá tras cortar con infracción un avance prometedor de la escuadra africana. 6.4 58′ 💥 Poste ¡Se salva Ghana! Un remate potente y cruzado de Cecilio Waterman se estrella en el poste derecho tras una gran habilitación previa. 6.8 74′ 🔄 Cambio Modificación ofensiva clave en Ghana. Se retira del terreno de juego Mohammed Kudus para permitir el ingreso de Caleb Yirenkyi. 7.0 90+5′ ⚽ Gol Local Caleb Yirenkyi empuja el balón en el área chica tras un desborde letal y asistencia precisa de Brandon Thomas-Asante en la última jugada del partido. 8.3 90+7′ 🏁 Final Conclusión del juego en Toronto. El colegiado decreta el final en medio de un cruce tenso entre futbolistas tras la subida del arquero panameño al ataque. –