Resultados Tyris Wrestling: Pressing Quart 7

Séptimo evento de Tyris Wrestling en lo que llevamos de 2026, la promotora española celebró Pressing Quart 7 este pasado 13 de junio, desde el Polideportivo Municipal de Quart de Poblet (Valencia, España).

Como lucha principal, Gin El Libertario puso sobre la mesa el Campeonato Absoluto de Tyris Wrestling, renombrado por él mismo Campeonato Catalán de Tyris Wrestling, ante Caldera.

Se defendieron otros dos oros. Los Chestertives buscaron conservar el Campeonato por Equipos de Tyris frente a The Weirdos (The Sem, Frankie Vendetta y Kat Von Kay), mientras Raúl Cruz intentó retener el Campeonato Mediterráneo de Tyris contra AMIR y Man Like DeReiss.

Además, Tyris conjuntó por primera vez su World Cup, con ocho participantes en pos del trofeo y de una oportunidad titular a canjear en cualquier momento: Alexa Jade (Perú), Céline Faery (Francia) El Cuchu Navarro (España), Gabriel Grip (Italia), Martí Ubach (Andorra), Maverick (Hungría), Parm Singh Mann (Canadá) y TJ Charles. (República de Irlanda).

Completando el cartel, dos duelos: Francisco vs. Emil Völler por ser contendiente al máximo cetro de Tyris y Enriquecido vs. Zarcos.

Varias luchas de Pressing Quart 7 pueden verse gratuitamente en el canal de YouTube de Tyris.

► El orgullo de Tyris

Zarcos derrotó a Enriquecido .

. PRIMERA RONDA DE LA TYRIS WORLD CUP: Alexa Jade, Céline Faery, El Cuchu Navarro y TJ Charles derrotaron a Gabriel Grip, Marti Ubach, Maverick y Parm Singh Mann . Jade, Faery, Navarro y Charles pasaron a la siguiente ronda, donde se enfrentarían en una lucha por parejas.

. Jade, Faery, Navarro y Charles pasaron a la siguiente ronda, donde se enfrentarían en una lucha por parejas. SEMIFINAL DE LA TYRIS WORLD CUP: El Cuchu Navarro y TJ Charles derrotaron a Alexa Jade y Martí Ubach . Con su victoria, Navarro y Charles pasaron a la final, donde se medirían en un mano a mano.

. Con su victoria, Navarro y Charles pasaron a la final, donde se medirían en un mano a mano. FINAL DE LA TYRIS WORLD CUP: TJ Charles derrotó a El Cuchu Navarro . Charles se ganó así una oportunidad titular a canjear en cualquier momento.

. Charles se ganó así una oportunidad titular a canjear en cualquier momento. ASPIRANTE AL CAMPEONATO ABSOLUTO DE TYRIS: Emil Völler derrotó a Francisco .

. CAMPEONATO MEDITERRÁNEO DE TYRIS WRESTLING: AMIR derrotó a Raúl Cruz (c) y Man Like DeReiss para ganar el título . DeReiss hizo su debut en Tyris. Inicialmente, la lucha era un choque entre Cruz y DeReiss, pero justo antes de sonar la campana, AMIR irrumpió en escena y dijo que nadie le negaría su tentativa por el oro. Tras unos 11 minutos de batalla, DeReiss fue puesto de espaldas planas por Cruz, consecuencia de su Shining Wizard, pero AMIR le robó el pin. Victoria muy abucheada por el público. Primer campeonato que AMIR consigue en su carrera, poniendo fin a un reinado de Cruz iniciado en el evento Sobrecarga. ♠♠♠1/4

. DeReiss hizo su debut en Tyris. Inicialmente, la lucha era un choque entre Cruz y DeReiss, pero justo antes de sonar la campana, AMIR irrumpió en escena y dijo que nadie le negaría su tentativa por el oro. Tras unos 11 minutos de batalla, DeReiss fue puesto de espaldas planas por Cruz, consecuencia de su Shining Wizard, pero AMIR le robó el pin. Victoria muy abucheada por el público. Primer campeonato que AMIR consigue en su carrera, poniendo fin a un reinado de Cruz iniciado en el evento Sobrecarga. CAMPEONATO POR EQUIPOS DE TYRIS WRESTLING: Los Chestertives (Chester, Ethan Watson y Chester Ciego) (c) derrotaron a The Weirdos (The Sem, Frankie Vendetta y Kat Von Kay) para retener el título . The Weirdos es una facción habitual de OTT. Sexta defensa de Los Chestertives desde que conquistaran los cinturones en Tyris Wrestling: Ver Para Creer.

. The Weirdos es una facción habitual de OTT. Sexta defensa de Los Chestertives desde que conquistaran los cinturones en Tyris Wrestling: Ver Para Creer. CAMPEONATO CATALÁN DE TYRIS WRESTLING: Caldera derrotó a Gin El Libertario para ganar el título. Sobre los 20 minutos, El Libertario pretendía dejar la lucha, Caldera lo interceptó y este acabó atravesando una mesa fuera del ring, abriéndose la cabeza por la caída. El personal de staff se lo llevó a vestidores, pero regresó ensangrentado antes de agotarse la cuenta de 10. Incapaz de conseguir que Caldera sucumbiera a un pin o una cuenta de tres, El Libertario quiso golpearlo con su Campeonato Absoluto de RAGE, pero la pareja de «el Prospecto» lo impidió. Antes de hacer que El Libertario se rindiera vía Mataleón, Caldera empleó movimientos de todos los luchadores que lo habían inspirado y acompañado durante su camino (Trent Seven, entre otros). Quinta defensa de El Libertario desde que ganara el oro en Tyris Wrestling: Haciendo Lo Nuestro. Su anterior compromiso tuvo lugar en un evento de la promotora JTO el pasado 16 de mayo, contra Kaito Nakamura; primera defensa de un campeonato español sobre suelo nipón. Culminación de una extensa rivalidad, iniciada cuando El Libertario, valiéndose de trampeos, logró vencer a Caldera en apenas un minuto durante Tyris Wrestling: Ver Para Creer, reteniendo el Campeonato Absoluto de Triple W que por entonces portaba. ♠♠♠♠ Tras la lucha, el Tío Voro le entregó a Caldera el Campeonato Absoluto de Tyris, desechando su versión catalana.