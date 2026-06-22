Cómo ver Forbidden Door 2026

En lo que será su tercer evento de pago por visión de 2026, AEW celebra junto con NJPW, CMLL y Stardom nueva entrega de Forbidden Door este domingo 28 de junio, desde el SAP Center de San José (California, EEUU).
A continuación, todo lo que deben saber sobre Forbidden Door 2026 resumido en tres puntos clave: horarios por país, luchas anunciadas y medios de seguimiento. Sin olvidar que SUPERLUCHAS les ofrecerá en directo la mejor cobertura del show.
► Horarios por país
Ciudad de México (México) – 5 PM
Madrid (España) – 1 AM
Santiago (Chile) – 7 PM
Buenos Aires (Argentina) – 8 PM
Bogotá (Colombia) – 6 PM
Asunción (Paraguay) – 8 PM
Belmopán (Belice) – 5 PM
Caracas (Venezuela) – 7 PM
Ciudad de Guatemala (Guatemala) – 5 PM
Ciudad de Panamá (Panamá) – 6 PM
La Habana (Cuba) – 7 PM
La Paz (Bolivia) – 7 PM
Lima (Perú) – 6 PM
Managua (Nicaragua) – 5 PM
Montevideo (Uruguay) – 8 PM
Nueva York (Estados Unidos) – 7 PM
Quito (Ecuador) – 6 PM
San José (Costa Rica) – 5 PM
San Juan (Puerto Rico) – 7 PM
San Salvador (El Salvador) – 5 PM
Santo Domingo (República Dominicana) – 7 PM
Tegucigalpa (Honduras) – 5 PM
[BUY IN]
Ciudad de México (México) – 4 PM
Madrid (España) – 12 AM
Santiago (Chile) – 6 PM
Buenos Aires (Argentina) – 7 PM
Bogotá (Colombia) – 5 PM
Asunción (Paraguay) – 7 PM
Belmopán (Belice) – 4 PM
Caracas (Venezuela) – 6 PM
Ciudad de Guatemala (Guatemala) – 4 PM
Ciudad de Panamá (Panamá) – 5 PM
La Habana (Cuba) – 6 PM
La Paz (Bolivia) – 6 PM
Lima (Perú) – 5 PM
Managua (Nicaragua) – 4 PM
Montevideo (Uruguay) – 7 PM
Nueva York (Estados Unidos) – 6 PM
Quito (Ecuador) – 5 PM
San José (Costa Rica) – 4 PM
San Juan (Puerto Rico) – 6 PM
San Salvador (El Salvador) – 4 PM
Santo Domingo (República Dominicana) – 6 PM
Tegucigalpa (Honduras) – 4 PM
► Luchas anunciadas
- FINAL DE LA OWEN HART CUP VARONIL: Will Ospreay vs. Swerve Strickland
- FINAL DE LA OWEN HART CUP FEMENIL: Mercedes Moné vs. Maya World
- LUCHA EN JAULA DE ACERO: Team MJF (MJF, Kevin Knight, Kazuchika Okada, Kyle Fletcher, Andrade y Jake Doyle) vs. Team Briscoe (Mark Briscoe, Orange Cassidy, Kyle O’Reilly, Roderick Strong, Konosuke Takeshita y Darby Allin) [Si el Team Briscoe vence, Mark Briscoe obtendrá una oportunidad por el Campeonato Mundial AEW]
- CAMPEONATO MUNDIAL FEMENIL AEW: Thekla (c) vs. Starlight Kid
- CAMPEONATO GLOBAL DE PESO COMPLETO IWGP: Shota Umino (c) vs. PAC
- CAMPEONATO CONTINENTAL AEW: Jon Moxley (c) vs. Bandido
- CAMPEONATO MUNDIAL DE PAREJAS AEW: Adam Copeland y Christian Cage (c) vs. The Dogs (David Finlay y Clark Connors)
- Kenny Omega vs. Zack Sabre Jr.
- LUCHA A TRES BANDAS: The Young Bucks vs. Unbound Co. (Shingo Takagi y Titán) vs. El Sky Team (Místico y Máscara Dorada)
[BUY IN]
- CAMPEONATO MUNDIAL FEMENIL DE PAREJAS AEW: Divine Dominion (Megan Bayne y Lena Kross) (c) vs. Thunder Rosa y Olympia
► Medios de seguimiento
- Show principal: Fox Sports Premium (México), HBO Max (USA), Fubo (USA), PPV.COM (USA, Canadá y otros países), YouTube (USA, Canadá y otros países), Prime Video (USA, Canadá, UK, Alemania y Francia), DIRECTV (USA y Puerto Rico), Sling TV (USA y Puerto Rico), DISH Network (USA y Puerto Rico), MyAEW (Canadá, UK y otros países) y DAZN (globalmente)
- Buy In: HBO Max (USA) Prime Video (USA, Canadá y UK), redes sociales de AEW