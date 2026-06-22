Cómo ver Forbidden Door 2026

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AEWxNJPW Forbidden Door Logo

En lo que será su tercer evento de pago por visión de 2026, AEW celebra junto con NJPW, CMLL y Stardom nueva entrega de Forbidden Door este domingo 28 de junio, desde el SAP Center de San José (California, EEUU). 

A continuación, todo lo que deben saber sobre Forbidden Door 2026 resumido en tres puntos clave: horarios por país, luchas anunciadas y medios de seguimiento. Sin olvidar que SUPERLUCHAS les ofrecerá en directo la mejor cobertura del show.

© All Elite Wrestling

 

 

► Horarios por país

Ciudad de México (México) – 5 PM
Madrid (España) – 1 AM
Santiago (Chile) – 7 PM
Buenos Aires (Argentina) – 8 PM
Bogotá (Colombia) – 6 PM

Asunción (Paraguay) – 8 PM
Belmopán (Belice) – 5 PM
Caracas (Venezuela) – 7 PM
Ciudad de Guatemala (Guatemala) – 5 PM
Ciudad de Panamá (Panamá) – 6 PM
La Habana (Cuba) – 7 PM
La Paz (Bolivia) – 7 PM
Lima (Perú) – 6 PM
Managua (Nicaragua) – 5 PM
Montevideo (Uruguay) – 8 PM
Nueva York (Estados Unidos) – 7 PM
Quito (Ecuador) – 6 PM
San José (Costa Rica) – 5 PM
San Juan (Puerto Rico) – 7 PM
San Salvador (El Salvador) – 5 PM
Santo Domingo (República Dominicana) – 7 PM
Tegucigalpa (Honduras) – 5 PM

 

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Ciudad de México (México) – 4 PM
Madrid (España) – 12 AM
Santiago (Chile) – 6 PM
Buenos Aires (Argentina) – 7 PM
Bogotá (Colombia) – 5 PM

Asunción (Paraguay) – 7 PM
Belmopán (Belice) – 4 PM
Caracas (Venezuela) – 6 PM
Ciudad de Guatemala (Guatemala) – 4 PM
Ciudad de Panamá (Panamá) – 5 PM
La Habana (Cuba) – 6 PM
La Paz (Bolivia) – 6 PM
Lima (Perú) – 5 PM
Managua (Nicaragua) – 4 PM
Montevideo (Uruguay) – 7 PM
Nueva York (Estados Unidos) – 6 PM
Quito (Ecuador) – 5 PM
San José (Costa Rica) – 4 PM
San Juan (Puerto Rico) – 6 PM
San Salvador (El Salvador) – 4 PM
Santo Domingo (República Dominicana) – 6 PM
Tegucigalpa (Honduras) – 4 PM

 

 

► Luchas anunciadas

 

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► Medios de seguimiento

  • Show principal: Fox Sports Premium (México), HBO Max (USA), Fubo (USA), PPV.COM (USA, Canadá y otros países), YouTube (USA, Canadá y otros países), Prime Video (USA, Canadá, UK, Alemania y Francia), DIRECTV (USA y Puerto Rico), Sling TV (USA y Puerto Rico), DISH Network (USA y Puerto Rico), MyAEW (Canadá, UK y otros países) y DAZN (globalmente)
  • Buy In: HBO Max (USA) Prime Video (USA, Canadá y UK), redes sociales de AEW

Rafael Indi rafaelinaresindiano@gmail.com | @rafael_indi

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