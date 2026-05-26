AEW anuncia su regreso a Canadá con un nuevo PPV: AEW Redemption

All Elite Wrestling celebrará a partir de este año un PPV completamente nuevo: AEW Redemption, el cual se celebrará el domingo 26 de julio de 2026 en el icónico Centre Bell de Montreal, Quebec, Canadá. Este será el segundo PPV de AEW en Canadá este año, tras Dynasty en Vancouver.

► «Desde hace años había querido traer un PPV a Montreal: Tony Khan

La información fue dada a conocer por The Toronto Sun, medio que incluyó declaraciones de Tony Khan:

Montreal es una de las mejores ciudades de la lucha libre en el mundo. Tienen una historia muy rica en la lucha libre profesional. Este será un evento especial. Es el primer AEW Redemption y también es el primer pago por evento de AEW en Montreal.

El público ha sido fantástico cada vez que hemos hecho AEW en Montreal. He querido traer un pago por evento a Montreal durante años.

Khan confirmó que los fans canadienses podrán ver a Adam Copeland y Christian Cage, quienes acaban de coronarse como Campeones Mundiales de Parejas AEW tras su victoria sobre FTR en Double or Nothing:

«Copeland y Christian están que arden en este momento… Tener a uno de los equipos más legendarios en la historia de la lucha libre profesional reunido, eso es especial.»

Además, existe una alta probabilidad de que el legendario Mick Foley aparezca y hasta sea el host del evento, tras su reciente incorporación a AEW.

«Hay una buena posibilidad de que Mick venga. Estará participando en muchos eventos de AEW, y estoy seguro de que va a querer estar allí. No puedo decirlo con un 100% de certeza, pero creo que hay una probabilidad muy alta de que Mick asista y sea el anfitrión del evento en Montreal».

«Soy un gran fan de Mick. Crecí viéndolo. Cactus Jack era uno de mis villanos favoritos en mi infancia, y estoy muy emocionado de que Cactus Jack regrese a TBS ahora como parte de AEW con Mick Foley uniéndose al equipo».

La preventa de boletos inicia el día de hoy, 26 de mayo. La venta para el público en general será a partir del 1 de junio a las 10:00 am.