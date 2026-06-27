Muy confiados lucían Sammy Guevara y The Beast Mortos días atrás, cuando tras defender con éxito el Campeonato Mundial de Parejas ROH en un choque contra Los Villanos, lanzaron un reto abierto, autoproclamándose Guevara «el luchador favorito de México».

Lógicamente, Místico se sintió aludido, por lo que poco tardó el verdadero favorito de la afición azteca en recoger el guante, acompañado de Máscara Dorada. Y gracias a la bravuconada de Guevara, anoche Místico hizo historia.

Bajo el arbitraje de Aubrey Edwards, y al calor de una atestada Arena México, la función de Viernes Espectacular del CMLL no pudo cerrar de mejor manera. El Sky Team logró imponerse luego de una reñida contienda de casi 20 minutos contra unos rudos Guevara y Mortos, protagonistas también de una excelente actuación, hasta que Dorada, mediante un espectacular Shooting Star Press valiéndose de la segunda cuerda, tumbó a Guevara fuera del ring. Coyuntura que «el Príncipe de Plata y Oro» aprovechó para aplicarle su Mística a Mortos, quien palmeó la lona de inmediato.

Místico se ha convertido así en el único competidor en ostentar un campeonato del CMLL, de NJPW y de ROH al mismo tiempo. Actualmente, el veterano porta el Campeonato Mundial de Peso Semicompleto del CMLL, el Campeonato Mundial de Tríos del CMLL, el Campeonato de Parejas de Peso Completo Jr. IWGP (junto con El Desperado) y ahora el Campeonato Mundial de Parejas ROH (junto con Máscara Dorada).

Y así, llegará mañana, de nuevo acompañado de Máscara Dorada, para competir en Forbidden Door, donde los aztecas se enfrentarán a The Young Bucks y Unbound Co. (Shingo Takagi y Titán).

► Viernes Espectacular: resultados completos

Seguidamente, todo lo que dio de sí la más reciente velada del CMLL.

Dinastía Pantera (Pantera Jr. e Hijo del Pantera) derrotaron a Cerebro Negro Jr. e Infarto.

LUCHA A DOS DE TRES CAÍDAS: Tessa Blanchard y Garra Negra derrotaron a Persephone y Keyra por DQ [2:1]. Persephone no quiso soltar a Blanchard con su Dragon Sleeper aunque la ex-TNA ya había tocado la primera cuerda, por lo que fue descalificada. Tras la lucha, Blanchard exigió una revancha.

Persephone no quiso soltar a Blanchard con su Dragon Sleeper aunque la ex-TNA ya había tocado la primera cuerda, por lo que fue descalificada. Tras la lucha, Blanchard exigió una revancha. LUCHA A DOS DE TRES CAÍDAS: Bárbaro Cavernario y Los Villanos (Villano III Jr. e Hijo del Villano III) derrotaron a Los Dragones (Dragón Rojo Jr., Dragón de Fuego y Dragón Legendario) [2:1]. Cavernario se valió de las cuerdas para poner de espaldas planas a Dragón Rojo Jr. y tras el encuentro, ambos acordaron un mano a mano.

Cavernario se valió de las cuerdas para poner de espaldas planas a Dragón Rojo Jr. y tras el encuentro, ambos acordaron un mano a mano. LUCHA A DOS DE TRES CAÍDAS: Galeón Fantasma (Zandokan Jr., Difunto y Furia Roja) derrotaron a Xelhua, Star Jr. y Star Black [2:1].

LUCHA A DOS DE TRES CAÍDAS: Don Callis Family (Volador Jr. y Hechicero) derrotaron a Titán y Flip Gordon [2:0]. En las postrimerías, Volador Jr. retó a Flip Gordon por el Campeonato Histórico de Peso Medio del CMLL.

En las postrimerías, Volador Jr. retó a Flip Gordon por el Campeonato Histórico de Peso Medio del CMLL. CAMPEONATO MUNDIAL DE PAREJAS ROH: El Sky Team (Místico y Máscara Dorada) derrotaron a La Facción Ingobernable (Sammy Guevara y The Beast Mortos) (c) para ganar el título.