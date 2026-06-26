La segunda parte de ROH Global Wars: Cincinnati se emite este jueves
► El postigo prohibido (II)
- CAMPEONATO NACIONAL AEW: Mark Davis (c) derrotó a Ace Austin para retener el título. Tercera defensa de Davis, grabada antes de su compromiso en RevPro contra Joe Lando el pasado día 21.
- Mina Shirakawa y Harley Cameron derrotaron a Viva Van y Lacey Lane.
- Syuri derrotó a Billie Starkz.
- Hubo viñeta sobre Lio Rush, que básicamente no aportó nada.
- The Opps (Hook, Katsuyori Shibata y Anthony Bowens) derrotaron a BEEF y The Premier Athletes (Tony Nese y Ariya Daivari) (con Mark Sterling).
- Sammy Guevara, vía promo en «backstage», retó a Místico a encontrar un socio para ir contra él y The Beast Mortos. Esta lucha tendrá lugar hoy en CMLL Viernes Espectacular, con Máscara Dorada como compañero de Místico.
- Mikey Nicholls derrotó a Aaron Solo.
- Queen Aminata derrotó a HANAKO.
- The Opps, vía promo en «backstage», retaron a The Conglomeration por el Campeonato Mundial de Tríos AEW.
- CAMPEONATO FEMENIL PURO ROH: Deonna Purrazzo (c) derrotó a Olympia para retener el título. Sexta defensa de Purrazzo desde que conquistara su oro en Final Battle 2025.
Olympia returns to #ROH for the first time since the ROH Women’s Pure Title Tournament in 2025 with inaugural #ROH Women’s Pure Champion @DeonnaPurrazzo waiting across the ring!— ROH – Ring of Honor Wrestling (@ringofhonor) June 26, 2026
📺 Watch Global Wars: Cincinnati on #HonorClub at https://t.co/8dcdtxr3sN pic.twitter.com/v7JcS3nA3g