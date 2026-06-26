Resultados ROH Global Wars: Cincinnati (II) | Deonna Purrazo vs. Olympia

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La segunda parte de ROH Global Wars: Cincinnati se emite este jueves

 

► El postigo prohibido (II)

rohwrestling.com

 

  • CAMPEONATO NACIONAL AEW: Mark Davis (c) derrotó a Ace Austin para retener el título. Tercera defensa de Davis, grabada antes de su compromiso en RevPro contra Joe Lando el pasado día 21
  • Mina Shirakawa y Harley Cameron derrotaron a Viva Van y Lacey Lane
  • Syuri derrotó a Billie Starkz
  • Hubo viñeta sobre Lio Rush, que básicamente no aportó nada. 
  • The Opps (Hook, Katsuyori Shibata y Anthony Bowens) derrotaron a BEEF y The Premier Athletes (Tony Nese y Ariya Daivari) (con Mark Sterling)
  • Sammy Guevara, vía promo en «backstage», retó a Místico a encontrar un socio para ir contra él y The Beast Mortos. Esta lucha tendrá lugar hoy en CMLL Viernes Espectacular, con Máscara Dorada como compañero de Místico
  • Mikey Nicholls derrotó a Aaron Solo
  • Queen Aminata derrotó a HANAKO
  • The Opps, vía promo en «backstage», retaron a The Conglomeration por el Campeonato Mundial de Tríos AEW. 
  • CAMPEONATO FEMENIL PURO ROH: Deonna Purrazzo (c) derrotó a Olympia para retener el título. Sexta defensa de Purrazzo desde que conquistara su oro en Final Battle 2025

 

Rafael Indi rafaelinaresindiano@gmail.com | @rafael_indi

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