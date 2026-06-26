El episodio 1145 de TNA iMPACT! se emitió ayer 25 de junio vía AMC, AMC+ (EEUU), Sportsnet 360 (Canadá) y TNA+ (globalmente), grabado el pasado 7 de junio desde el National Western Center de Denver (Colorado, EEUU).

Tres combates concretó TNA para esta edición: Cedric Alexander, Frankie Kazarian y Mr. Elegance vs. Leon Slater, Fabian Aichner y KC Navarro; Xia Brookside vs. Harley Hudson y Ash By Elegance vs. Mara Sadè. Además, TNA anunció la presencia de los Hardy, un «World Title Summit» entre Mike Santana y Nic Nemeth y la implicación competitiva de AJ Francis.

► La previa de Slammiversary

Los Hardy abrieron el show, proclamando que la lucha «Wicked Garden» disputada contra The Righteous en el episodio del pasado 4 de junio les hizo renacer. The Righteous y The System los interrumpieron, con los primeros dándose crédito por haber traído de vuelta esa versión «Broken» de los hermanos y los segundos asegurando que retendrían el Campeonato Mundial de Parejas TNA en Slammiversary. Y hubo gresca. The System y The Righteous pusieron pies en polvorosa.

Entre bastidores, Daria Rae informó a Order 4 que The Great Hands competirían por el oro de duplas de TNA en Slammiversary, como consecuencia de su comportamiento ejemplar. Dicha defensa será entonces a cuatro bandas.

Mara Sadè derrotó a M By Elegance (con The Elegance Brand) por DQ. Ash By Elegance era la oponente anunciada, pero en el inicio, el público volvió a llamarla «mark». Incapaz de continuar, M la sustituyó. En los compases finales, Elayna Black hizo acto de presencia y desequilibró a Sadè mientras esta se encontraba en un esquinero. ♠♠ Indi Hartwell dejó la mesa de comentarios para ir contra Black, pero las elegantes la atacaron, hasta que Rosemary y Allie hicieron que las rudas salieran del ring. Estas buscarán en Slammiversary el Campeonato Mundial de Parejas Knockouts que ostentan las elegantes.

Mediante vídeo pregrabado, Eric Young comentó que Ricky Sosa debía ganarse su respeto y pagar un precio. Young y Sosa se medirán en Slammiversary.

AJ Francis derrotó a Manny Lemons. ♠1/2 Acabado el trámite, Elijah apareció en la pantalla grande y prometió que Francis no le arrebataría su legado musical, acusándolo de envidioso.

Xia Brookside derrotó a Harley Hudson. ♠♠♠1/4 Brookside continuó con las ofensivas sobre Hudson en las postrimerías. Léi Yǐng Lee hizo el salve y Brookside huyó.

Momento para el «World Title Summit» entre Mike Santana y Nic Nemeth, pregrabado desde una oficina, con la presencia también de Carlos Silva y Gia Miller. Todo parecía discurrir pacíficamente, pero Nemeth tuvo que mentar a la familia de Santana y claro, se armó pifostio. Con la ayuda de su hermano, Nemeth tumbó a Santana estrellándole la cara contra el Campeonato Mundial TNA. Vídeo sobreproducido.

Tom Hannifan dio cuenta de que Mike Santana había sido trasladado a un hospital.

En un segmento sobre el ring, y acompañados de JDC y Alisha Edwards, respectivamente, Moose y Eddie Edwards anunciaron que su duelo en Slammiversary sería bajo modalidad «No Surrender»; véase, quien tire la toalla pierde.

Vídeo pregrabado con Ricky Sosa avisando de que demostraría a Eric Young en Slammiversary que merece ser parte de TNA.

Cedric Alexander, Frankie Kazarian y Mr. Elegance derrotaron a Leon Slater, Fabian Aichner y KC Navarro. Slater fue rodado de espaldas vía Kazarian. ♠♠♠3/4 Los seis implicados competirán por el Campeonato de la División X en Slammiversary bajo modalidad Ultimate X.

Como epílogo, Nic Nemeth salió a escena exigiendo que ante la baja de Mike Santana, Carlos Silva lo proclamara nuevo Campeón Mundial TNA. Santana se presentó con la cara ensangrentada, pero antes de que más sangre llegara al río, la seguridad intervino.

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