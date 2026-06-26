Ecuador sorprendió y venció a Alemania en el Mundial 2026

La Selección de Ecuador firmó una de las páginas más gloriosas de su historia futbolística al derrotar de forma épica por 2-1 a la poderosa Alemania en la última jornada de la fase de grupos.

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Tras un inicio de torneo sumamente frustrante y doloroso, la Tri sacó a relucir todo su orgullo y valentía en Nueva Jersey para remontar el marcador, quedarse con los tres puntos y asegurar de manera directa su boleto a los dieciseisavos de final del Mundial 2026.

El encuentro arrancó de la peor manera posible para el combinado sudamericano, ya que apenas al minuto 2, Leroy Sané adelantó a los teutones, un golpe que parecía condenar la eliminación ecuatoriana. Sin embargo, la reacción de los once guerreros fue inmediata: Nilson Angulo regaló un auténtico golazo para clavar el 1-1 y revivir la ilusión.

En el complemento, el fútbol hizo justicia al tremendo desgaste colectivo de figuras como Moisés Caicedo y Pedro Vite en la mitad, permitiendo que Gonzalo Plata definiera con clase para poner el 2-1 definitivo. Ecuador resistió con el alma defensiva de Hincapié y Pacho hasta el último suspiro ante el arbitraje inclinado, desatando una fiesta monumental en las gradas.