Ecuador sorprendió y venció a Alemania en el Mundial 2026

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La Selección de Ecuador firmó una de las páginas más gloriosas de su historia futbolística al derrotar de forma épica por 2-1 a la poderosa Alemania en la última jornada de la fase de grupos.

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Tras un inicio de torneo sumamente frustrante y doloroso, la Tri sacó a relucir todo su orgullo y valentía en Nueva Jersey para remontar el marcador, quedarse con los tres puntos y asegurar de manera directa su boleto a los dieciseisavos de final del Mundial 2026.

El encuentro arrancó de la peor manera posible para el combinado sudamericano, ya que apenas al minuto 2, Leroy Sané adelantó a los teutones, un golpe que parecía condenar la eliminación ecuatoriana. Sin embargo, la reacción de los once guerreros fue inmediata: Nilson Angulo regaló un auténtico golazo para clavar el 1-1 y revivir la ilusión.

En el complemento, el fútbol hizo justicia al tremendo desgaste colectivo de figuras como Moisés Caicedo y Pedro Vite en la mitad, permitiendo que Gonzalo Plata definiera con clase para poner el 2-1 definitivo. Ecuador resistió con el alma defensiva de Hincapié y Pacho hasta el último suspiro ante el arbitraje inclinado, desatando una fiesta monumental en las gradas.

📝 Incidencias: Ecuador 2 – 1 Alemania

Minuto Suceso Detalle del Evento
02′ ❌ Gol de Alemania Golpe helado en el arranque. Leroy Sané aprovecha un parpadeo defensivo y pone el 0-1 tempranero para los europeos.
–‘ ⚽ ¡SEÑOR GOLAZO DE LA TRI! Reacción inmediata del orgullo ecuatoriano. Nilson Angulo saca un remate espectacular de su repertorio para clavar el 1-1 e incendiar la ilusión.
45′ 💪 Resistencia y Batalla Ecuador sostiene el ritmo físico. Pedro Vite y Moisés Caicedo se adueñan del eje medio, mientras Pacho e Hincapié cierran la zaga ante un arbitraje localista.
2T ⚽ ¡GOL DE LA CLASIFICACIÓN! Gonzalo Plata finaliza con maestría una genial jugada colectiva para decretar el 2-1. Kevin Rodríguez aporta aire e intensidad arriba.
90’+ 🏁 ¡Histórico a 16vos! Final del partido en Nueva Jersey. La Tri defiende la ventaja con uñas y dientes hasta el último suspiro y se mete oficialmente a la fase eliminatoria del Mundial.

Redactor, columnista, entrevistador, periodista, rápidas y coberturas desde 2010 - Ingeniero de Sistemas

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