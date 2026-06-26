Zero1: Resultados «Fire Festival 2026» Día 2

El Gifu Juroku Plaza fue el escenario a donde Zero1 Pro Wrestling se trasladó para la segunda fecha del torneo «Fire Festival 2026«.

► «Fire Festival 2026» Día 2

En esta jornada se efectuaron dos combates de la fase de grupos. En el primero de ellos, Daichi Hashimoto, «el príncipe de la destrucción» se midió ante el avezado Yuko Miyamoto en un choque de alta intensidad donde incluso se golpearon con las sillas de los aficionados. Fue tal la intensidad de los castigos que se propinaron, que salieron del ring y la cuenta los sorprendió fuera, por lo que no sumaron ningún punto.

En la lucha estelar, Junya Matsunaga y Kuma Arashi sostuvieron una encarnizada batalla sin cuartel, propinándose recios golpes. En la refriega, el tiempo fue pasando hasta que se cumplieron los 30 minutos establecidos, decretándose un justo empate.

Los resultados completos son:

ZERO1 «FIRE FESTIVAL 2026», 21.06.2026

Gifu Juroku Plaza

1. ZERO1 vs. Yanagase Pro-Wrestling: Bryan Ishizaka venció a Lowther (9:25) con la Santo Niño.

2. Takuya Sugawara y Kouki Iwasaki vencieron a Katsuhiko Nakajima y Naoya Murata (9:48) con un Texas Clover Hold de Iwasaki sobre Murata.

3. ZERO1 vs. Yanagase Pro-Wrestling: Hide Kubota, Jack Kennedy y Kenta Kosugi vencieron a Masato Tanaka, Hayabusa y Yuki Toki (16:20) con una Perfect Combustion de Kosugi sobre Toki.

4. Fire Festival – Grupo B: Yuko Miyamoto vs. Daichi Hashimoto – finalizó en doble conteo fuera (14:42).

5. Fire Festival – Grupo A: Junya Matsunaga [1] vs. Kuma Arashi [1] – finalizó en empate tras concluir el tiempo límite (30:00).

– Fire Festival 2026 – Clasificación Parcial:

Grupo A:

1. Masato Tanaka [2]

-. Shuji Ishikawa [2]

3. Junya Matsunaga [1]

-. Kuma Arashi [1]

5. Ryunosuke Nagai [0]

-. Kuroshio TOKYO Japan [0]

Grupo B:

1. Hayabusa [2]

-. Koji Doi [2]

3. Yuko Miyamoto [1]

-. Daichi Hashimoto [1]

5. Katsuhiko Nakajima [0]

-. Tsugataka Sato [0]