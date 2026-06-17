Zero1: Resultados «Fire Festival 2026» Inicia la competencia; Hayabusa supera a Nakajima

Dio inicio el torneo «Fire Festival 2026» y Zero1 se presentó en el Shin-Kiba 1st RING de Tokio para la primera fecha que tuvo cuatro luchas.

► «Fire Festival 2026»

El recio Koji Doi sumó sus primeros puntos dando cuenta de Tsugataka Sato tras una intensa refreiga.

El poderío físico de Shuji Ishikawa quedó de manifiesto tras imponerse sin problemas a Ryunosuke Nagai para sumar sus primeros puntos.

Masato Tanaka, cinco veces ganador del Festival del Fuego, se impuso a Kuroshio TOKYO Japan en el combate semiestelar. Kuroshio, actual poseedor del Campeonato Strong Style Legend y además de la derrota, recibió un serio regaño del experimentado Tanaka, quien lo instó a ser un mejor luchador.

En el turno estelar, Hayabusa, ganador de la edición del año pasado, obtuvo una gran victoria sobre su rival Katsuhiko Nakajima en la ronda inaugural del torneo utilizando un nuevo movimiento final, el Wrist-Clutch Falcon Arrow. En las semanas previas al Fire Festival, «El Fénix» dejó claro que tenía dos objetivos: derrotar a Nakajima en la noche inaugural y ganar el torneo para tener la Espada de Fuego por otro año.

Los resultados completos son:

ZERO1 «FIRE FESTIVAL 2026», 13.06.2026

Shin-Kiba 1st RING

1. Yuki Toki, Yasu Kubota y Hide Kubota vencieron a Takuya Sugawara, Bryan Ishizaka y Seigo Tachibana (10:47) con un 758i de Hide sobre Ishizaka.

2. Junya Matsunaga y Kuma Arashi vencieron a Rich Port Ayala y Reece Alexios (12:02) con un Inside Cradle de Matsunaga sobre Alexios.

3. Fire Festival – Grupo B: Koji Doi [2] venció a Tsugataka Sato [0] (12:27) con un Murderer Lariat.

4. Fire Festival – Grupo A: Shuji Ishikawa [2] venció a Ryunosuke Nagai [0] (9:55) con un Fire Thunder.

5. Fire Festival – Grupo A: Masato Tanaka [2] venció a Kuroshio TOKYO Japan [0] (13:56) con un Sliding D.

6. Fire Festival – Grupo B: Hayabusa [2] venció a Katsuhiko Nakajima [0] (19:43) con un Wrist-Clutch Falcon Arrow.

– Fire Festival 2026 – Clasificación Parcial:

Grupo A:

1. Masato Tanaka [2]

-. Shuji Ishikawa [2]

3. Junya Matsunaga

-. Kuma Arashi

5. Ryunosuke Nagai [0]

-. Kuroshio TOKYO Japan [0]

Grupo B:

1. Hayabusa [2]

-. Koji Doi [2]

3. Chris Vice

-. Daichi Hashimoto

5. Katsuhiko Nakajima [0]

-. Tsugataka Sato [0]