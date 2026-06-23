Probablemente, lo mejor que ha producido ROH en lo que llevamos de 2026 fue el especial Global Wars: Cincinnati, visto el pasado jueves, donde contó con varias caras habituales del CMLL y Stardom, cual versión reducida de Forbidden Door.

Pero este pequeño «crossover» no quedó ahí. Las grabaciones del show, casi dos semanas atrás, desde el Andrew J Brady Music Center en Cincinnati (Ohio, EEUU), dieron para más, y se emitirán el jueves de la presente semana vía HonorClub. Si bien hablamos de un cartel con un perfil algo inferior, se dieron varios emparejamientos muy interesantes.

Como luchas titulares, Deonna Purrazzo expuso el Campeonato Femenil Puro ROH ante Olympia, quien el pasado año cayera (ante Billie Starkz) en cuartos de final del torneo que sirvió para coronar a Purrazzo, monarca inaugural. La monarca hizo así su regreso a la casa del honor.

Y también, Mark Davis defendió el Campeonato Nacional AEW frente a Ace Austin, antes de su comentada implicación en RevPro para medirse a Joe Lando. Segunda vez que Austin competía por dicha correa, tras aquel «Blackjack Battle Royal» de AEW Revolution 2026.

Destacar, entre los choques no titulares anunciados, el regreso de la ex Campeona Future Of Stardom HANAKO yendo contra Queen Aminata y una segunda participación de Syuri, quien venía de perder contra Athena en la primera jornada del show, enfrentando a Billie Starkz; principal «minion» de la Campeona Mundial ROH.

► Cartel completo

Seguidamente, todo lo anunciado para esta segunda parte de ROH Global Wars: Cincinnati.