WWE NXT 23 de junio 2026: cartelera, horarios y dónde ver en vivo

WWE NXT regresa este martes 23 de junio de 2026 con una nueva edición desde el Capitol Wrestling Center en Orlando, Florida.
► La semana pasada en WWE NXT
- Tavion Heights venció a Jackson Drake (** 1/2)
- Izzi Dame venció a Thea Hail (**)
- Nattie venció a Jaida Parker(***)
- Arianna Grace venció a Layla Diggs (* 1/2)
► Momentos clave
- Layla Diggs respondió derribándolo y luego se lanzó con un moonsault hacia el exterior, impactando sobre los integrantes de BirthRight. Sin embargo, al regresar al cuadrilátero, Arianna Grace aprovechó un descuido de su rival para sorprenderla con un toque de espaldas y quedarse con la victoria.
- En los momentos finales, Natalya volvió a la carga con sus llaves de rendición. Tras castigar a Jaida Parker contra los escalones metálicos y devolverla al ring, finalmente atrapó a su rival en el sharpshooter en el centro del cuadrilátero. Sin posibilidad de escapar, Jaida Parker se vio obligada a rendirse.
- Thea Hail insistió con su estrategia de someter a Izzi Dame, aunque nuevamente fue incapaz de mantener el control. A pesar de la resistencia de Hail, Izzi Dame la sorprendió con un devastador rodillazo volador para conseguir la cuenta de tres y avanzar a la final.
- Tavion Heights lanzó a Jackson Drake fuera del ring, llevándose de paso a The Vanity Project y a Myka Lockwood. Myles Borne apareció para neutralizar a los acompañantes de Drake y evitar más interferencias. De vuelta en el ring, Heights conectó el Heights of Glory para quedarse con una importante victoria.
► Cartelera WWE NXT 23 de junio de 2026
- CONTENDIENTE #1 CAMPEONATO FEMENIL SPEED: Arianna Grace vs. Izzi Dame
- CAMPEONATO WWE EVOLVE: Aaron Rourke (c) vs. Tristan Angels
- Hank Walker y Tank Ledger vs. BirthRight
- Keanu Carver vs. EK Prosper
- Dorian Van Dux & Sean Legacy vs. The Culling (Shawn Spears & Niko Vance)
- CARA A CARA: Saquon Shugars y Dion Lennox
- FIRMA DE CONTRATO PARA LA LUCHA POR EL CAMPEONATO NXT EN GREAT AMERICAN BASH: Tony D’Angelo y Naraku
- FIRMA DE CONTRATO PARA LA LUCHA POR EL CAMPEONATO NXT EN GREAT AMERICAN BASH: Lola Vice y Kendal Grey
Fecha: martes 23 de junio de 2026.
Horario (referencia): 18:00 horas (tiempo del centro de México).
Sede: Capitol Wrestling Center, Orlando, Florida>
Región / Ciudad
Hora local
Plataforma
México — CDMX, Guadalajara, Monterrey
18:00
Netflix
México — Frontera Norte (33 municipios)
19:00
Netflix
Estados Unidos — Nueva York (ET)
20:00
The CW
Estados Unidos — Chicago (CT)
19:00
The CW
Estados Unidos — Denver (MT)
18:00
The CW
Estados Unidos — Los Ángeles (PT)
17:00
The CW
Canadá — Toronto / Montreal (ET)
20:00
Netflix
Canadá — Saskatchewan
18:00
Netflix
Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica
18:00
Netflix
Panamá
19:00
Netflix
Puerto Rico, República Dominicana
20:00
Netflix
Colombia, Perú, Ecuador
19:00
Netflix
Venezuela, Bolivia, Paraguay
20:00
Netflix
Chile (Santiago)
21:00
Netflix
Argentina, Uruguay, Brasil (Brasilia)
21:00
Netflix
Reino Unido — Londres
01:00 (miércoles)
Netflix
España, Francia, Alemania, Italia
02:00 (miércoles)
Netflix
Islas Canarias
01:00 (miércoles)
Netflix
India (Nueva Delhi)
05:30 (miércoles)
Netflix
Filipinas (Manila)
08:00 (miércoles)
Netflix
Japón (Tokio)
09:00 (miércoles)
ABEMA / Netflix
Australia — Sídney / Melbourne
10:00 (miércoles)
Netflix
Nueva Zelanda — Auckland
12:00 (miércoles)
Netflix