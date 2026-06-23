WWE NXT 23 de junio 2026: cartelera, horarios y dónde ver en vivo

WWE NXT regresa este martes 23 de junio de 2026 con una nueva edición desde el Capitol Wrestling Center en Orlando, Florida.

► La semana pasada en WWE NXT

Tavion Heights venció a Jackson Drake (** 1/2) Izzi Dame venció a Thea Hail (**) Nattie venció a Jaida Parker(***) Arianna Grace venció a Layla Diggs (* 1/2)

► Momentos clave

► Cartelera WWE NXT 23 de junio de 2026

CONTENDIENTE #1 CAMPEONATO FEMENIL SPEED: Arianna Grace vs. Izzi Dame

Arianna Grace vs. Izzi Dame CAMPEONATO WWE EVOLVE: Aaron Rourke (c) vs. Tristan Angels

Aaron Rourke (c) vs. Tristan Angels Hank Walker y Tank Ledger vs. BirthRight

Keanu Carver vs. EK Prosper

Dorian Van Dux & Sean Legacy vs. The Culling (Shawn Spears & Niko Vance)

CARA A CARA : Saquon Shugars y Dion Lennox

: Saquon Shugars y Dion Lennox FIRMA DE CONTRATO PARA LA LUCHA POR EL CAMPEONATO NXT EN GREAT AMERICAN BASH: Tony D’Angelo y Naraku

Tony D’Angelo y Naraku FIRMA DE CONTRATO PARA LA LUCHA POR EL CAMPEONATO NXT EN GREAT AMERICAN BASH: Lola Vice y Kendal Grey

Fecha: martes 23 de junio de 2026.

Horario (referencia): 18:00 horas (tiempo del centro de México).

Sede: Capitol Wrestling Center, Orlando, Florida>

Región / Ciudad Hora local Plataforma

México — CDMX, Guadalajara, Monterrey 18:00 Netflix

México — Frontera Norte (33 municipios) 19:00 Netflix

Estados Unidos — Nueva York (ET) 20:00 The CW

Estados Unidos — Chicago (CT) 19:00 The CW

Estados Unidos — Denver (MT) 18:00 The CW

Estados Unidos — Los Ángeles (PT) 17:00 The CW

Canadá — Toronto / Montreal (ET) 20:00 Netflix

Canadá — Saskatchewan 18:00 Netflix

Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica 18:00 Netflix

Panamá 19:00 Netflix

Puerto Rico, República Dominicana 20:00 Netflix

Colombia, Perú, Ecuador 19:00 Netflix

Venezuela, Bolivia, Paraguay 20:00 Netflix

Chile (Santiago) 21:00 Netflix

Argentina, Uruguay, Brasil (Brasilia) 21:00 Netflix

Reino Unido — Londres 01:00 (miércoles) Netflix

España, Francia, Alemania, Italia 02:00 (miércoles) Netflix

Islas Canarias 01:00 (miércoles) Netflix

India (Nueva Delhi) 05:30 (miércoles) Netflix

Filipinas (Manila) 08:00 (miércoles) Netflix

Japón (Tokio) 09:00 (miércoles) ABEMA / Netflix

Australia — Sídney / Melbourne 10:00 (miércoles) Netflix