WWE NXT 23 de junio 2026: cartelera, horarios y dónde ver en vivo

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Dónde ver WWE NXT 23 de junio 2026 | Izzi Dame vs. Arianna Grace

WWE NXT regresa este martes 23 de junio de 2026 con una nueva edición desde el Capitol Wrestling Center en Orlando, Florida.

► La semana pasada en WWE NXT

  1. Tavion Heights venció a Jackson Drake (** 1/2)
  2. Izzi Dame venció a Thea Hail (**)
  3. Nattie venció a Jaida Parker(***)
  4. Arianna Grace venció a Layla Diggs (* 1/2)

► Momentos clave

► Cartelera WWE NXT 23 de junio de 2026 

Cobertura y resultados WWE NXT 23 de junio 2026 | Izzi Dame vs. Arianna Grace
WWE NXT 23 de junio 2026.
  • CONTENDIENTE #1 CAMPEONATO FEMENIL SPEED: Arianna Grace vs. Izzi Dame
  • CAMPEONATO WWE EVOLVE: Aaron Rourke (c) vs. Tristan Angels
  • Hank Walker y Tank Ledger vs. BirthRight
  • Keanu Carver vs. EK Prosper
  • Dorian Van Dux & Sean Legacy vs. The Culling (Shawn Spears & Niko Vance)
  • CARA A CARA: Saquon Shugars y Dion Lennox
  • FIRMA DE CONTRATO PARA LA LUCHA POR EL CAMPEONATO NXT EN GREAT AMERICAN BASH: Tony D’Angelo y Naraku
  • FIRMA DE CONTRATO PARA LA LUCHA POR EL CAMPEONATO NXT EN GREAT AMERICAN BASH: Lola Vice y Kendal Grey

► Horarios y dónde ver WWE NXT en vivo

Fecha: martes 23 de junio de 2026.
Horario (referencia): 18:00 horas (tiempo del centro de México).
Sede: Capitol Wrestling Center, Orlando, Florida>

Región / Ciudad
Hora local
Plataforma
México — CDMX, Guadalajara, Monterrey
18:00
Netflix
México — Frontera Norte (33 municipios)
19:00
Netflix
Estados Unidos — Nueva York (ET)
20:00
The CW
Estados Unidos — Chicago (CT)
19:00
The CW
Estados Unidos — Denver (MT)
18:00
The CW
Estados Unidos — Los Ángeles (PT)
17:00
The CW
Canadá — Toronto / Montreal (ET)
20:00
Netflix
Canadá — Saskatchewan
18:00
Netflix
Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica
18:00
Netflix
Panamá
19:00
Netflix
Puerto Rico, República Dominicana
20:00
Netflix
Colombia, Perú, Ecuador
19:00
Netflix
Venezuela, Bolivia, Paraguay
20:00
Netflix
Chile (Santiago)
21:00
Netflix
Argentina, Uruguay, Brasil (Brasilia)
21:00
Netflix
Reino Unido — Londres
01:00 (miércoles)
Netflix
España, Francia, Alemania, Italia
02:00 (miércoles)
Netflix
Islas Canarias
01:00 (miércoles)
Netflix
India (Nueva Delhi)
05:30 (miércoles)
Netflix
Filipinas (Manila)
08:00 (miércoles)
Netflix
Japón (Tokio)
09:00 (miércoles)
ABEMA / Netflix
Australia — Sídney / Melbourne
10:00 (miércoles)
Netflix
Nueva Zelanda — Auckland
12:00 (miércoles)
Netflix

- Amante de la lucha libre y las arte marciales mixtas - Autor en SuperLuchas desde el 2012 - ig: @robertomeregildo6

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