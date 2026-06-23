Sami Zayn se disculpó por arruinar lucha titular en SmackDown

La reciente edición de WWE SmackDown comenzó con Gunther teniendo otra oportunidad por el Campeonato WWE de Cody Rhodes, con Sami Zayn como árbitro invitado especial. Las cosas se complicaron rápidamente, ya que Zayn se vio envuelto en discusiones con ambos luchadores durante toda la lucha. Después de que el Ring General empujara a Zayn varias veces, la tensión se disparó, lo que llevó a Zayn a patear la mano de Gunther contra las cuerdas y realizar una cuenta rapidísima que aparentemente ayudó a Cody a retener el título. Sin embargo, Nick Aldis no lo toleró y reinició la lucha inmediatamente con un nuevo árbitro, que no sirvió de mucho porque Zayn regresaría para propinarle al retador una Helluva Kick de la nada y detener nuevamente el combate.

► Sami Zayn se involucra con Gunther y Cody Rhodes

Días después de los eventos del reciente WWE SmackDown, Sami Zayn se despertó con un poco de remordimiento tras arruinar la lucha por el Campeonato WWE entre Cody Rhodes y Gunther, y recurrió a su cuenta de X para intentar explicarse, disculpándose por lo sucedido y dedicando un pequeño mensaje a sus fieles seguidores.

“Quiero disculparme. Hice todo lo posible por arbitrar con imparcialidad la lucha por el Campeonato de la WWE entre mi amigo, Goldenboy Cody Rhodes, y Gunther. Lo que ocurrió al final no refleja quién soy. Sé que mis fans incondicionales me apoyarán pase lo que pase, pero prometo mejorar”.

Ahora, Sami Zayn intenta arreglar el desastre públicamente, pero es probable que Gunther y Cody no acepten la disculpa pronto. De hecho, este fin de semana se enfrentará ante ambos en Night of Champions, con el Campeonato Indisputable WWE en juego.