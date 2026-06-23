Nattie sumó un nuevo récord Guiness en su carrera

Nattie (o Natalya) es actualmente la luchadora en activo más veterana en toda la WWE, y todavía sigue dando de qué hablar. Si bien ha estado fuera de la escena titular por algún tiempo, no ha dejado de aparecer para mantenerse activa, aunque últimamente lo ha hecho tanto en AAA como en NXT. Incluso, el pasado martes logró vencer a Jaida Parker en una muy buena lucha, bastante larga e interesante.

► Nattie es la mujer con más victorias por rendición en WWE

Precisamente, tras su victoria frente a Jaida Parker en la reciente edición de WWE NXT, Nattie acaba de añadir otro récord Guinness a su nombre, y se aseguró de «lanzarle un dardo» a su reciente rival en el proceso. La veterana luchadora anunció en su cuenta de X que había conseguido un nuevo récord Guinness por la mayor cantidad de victorias por sumisión en la historia de la WWE. Como era de esperar, le dio crédito a su Sharpshooter por ayudarla a someter a algunas de las mejores luchadoras de la WWE.

“Un nuevo récord Guinness de @GWR hoy: la mayor cantidad de victorias por rendición en la historia de la WWE. Sharpshooter ha vencido a los mejores… y también a Jaida Parker. Aún recuerdo sus caras cuando vuelvo a ver cómo gané este premio… luchando, esforzándome, perdiendo. Y Jaida llorando. Supongo que seguiré acumulando premios mientras la señorita Parker sigue acumulando derrotas. Algún día, Jaida… si me impresionas, tal vez incluso te deje sostener uno.”.

Este es el séptimo récord mundial Guinness de Nattie, que se suma a los seis que ya recibió tras bastidores en Money in the Bank 2023, incluyendo la mayor cantidad de combates en la WWE por una mujer, la mayor cantidad de victorias en la WWE por una mujer, la mayor cantidad de apariciones en eventos premium en vivo de la WWE por una mujer y la mayor cantidad de combates en WWE RAW y WWE SmackDown.