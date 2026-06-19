Grabada los pasados 10 y 11 de junio desde el Andrew J Brady Music Center en Cincinnati (Ohio, EEUU), esta edición especial del programa semanal de ROH, titulada Global Wars: Cincinnati, fue emitida ayer 18 de junio vía HonorClub, con el CMLL y Stardom como invitadas.

El principal combate de la función tuvo a Athena defendiendo el Campeonato Mundial Femenil ROH ante Syuri. Además, hubo otras cuatro luchas titulares: Konosuke Takeshita (c) vs. Lee Johnson por el Campeonato Internacional AEW, Mark Davis (c) vs. Ace Austin por el Campeonato Nacional AEW, AR Fox (c) vs. Lio Rush vs. Action Andretti por el Campeonato Mundial de Televisión ROH y La Facción Ingobernable (c) vs. Los Villanos por el Campeonato Mundial de Parejas ROH.

Completando el cartel, Místico, Mike Bailey y The Outrunners vs. The Lethal Twist y RPG Vice, Red Velvet y Thunder Rosa vs. Viva Van y Lacey Lane, Takumi Iroha vs. Hyan y Diamanté vs. Maika.

► El postigo prohibido

CAMPEONATO MUNDIAL DE TELEVISIÓN ROH: Lio Rush derrotó a AR Fox (c) y Action Andretti para ganar el título. Se merecía Rush un premio por su gran trabajo de personaje durante el último año y por fin lo obtuvo aquí; su primero en ROH. Y todo, tras un notable choque, muy dinámico, donde hubo interesantes puntos narrativos, como cuando Rush y Andretti dejaron por inercia movidas conjuntas que empleaban cuando hacían equipo. Fox fue un poco el convidado de piedra ante el eje principal, que eran Rush y Andretti, y estos protagonizaron la secuencia final. Fox quedó fuera de la contienda luego de recibir el Stunner de Rush y el «Blackheart» tumbó a Andretti con su Black Thunder Bomb sobre los 15 minutos y lo puso de espaldas planas. Gran reacción del respetable, con cánticos de «You deserve it», que ya tiene a Rush como un consentido. Fox vio así su última defensa, desde que conquistara la presea en el episodio de ROH del pasado 14 de mayo. ♠♠♠3/4

Red Velvet y Thunder Rosa derrotaron a Viva Van y Lacey Lane. Sin desmerecer el trabajo de las implicadas, combate un tanto de respiro tras lo visto en el «opener». Van fue la protagonista de su equipo, saliendo victoriosa de su particular duelo con Velvet, al endosarle un Japanese Ocean Cyclone Suplex, pero sin ver que Rosa se había «tageado», logrando esta romper el pin y aplicar su Tijuana Bomb para la cuenta de tres. ♠♠♠1/4

Maika derrotó a Diamanté. Tenía que vérselas aquí Diamanté con toda una ex máxima monarca de Stardom, y además, una competidora que la superaba en envergadura. Y aunque se valió de ciertas tácticas rudas que le hicieron ganarse abucheos, Maika se impuso en poco más de seis minutos Michinoku Driver y pin mediante. El público lució un tanto extrañado por el hecho de que alguien ganara con tal movimiento. Ian Ricabboni y Caprice Coleman recalcaron hasta la saciedad que Taka Michinoku entrenó a Maika, de ahí su remate (si bien no es el que siempre suele emplear en Stardom). ♠♠♠1/4

CAMPEONATO MUNDIAL DE PAREJAS ROH: La Facción Ingobernable (Sammy Guevara y The Beast Mortos) (c) derrotaron a Los Villanos (Villano III Jr. y El Hijo del Villano III) para retener el título. Este encuentro se disputó el pasado viernes en la Arena México. Y los villanos fueron Guevara y Mortos, aunque no se valieran de trampeos durante la defensa, bastante reñida, que se extendió hasta casi el cuarto de hora. Los Villanos parecían tener enfilada la victoria, pero erraron sus respectivos lances desde los esquineros, Guevara sacó a Villano III Jr. del ring y Mortos defenestró a su hermano con un Samoan Drop y el Tornillo, 1, 2 y 3: tercera defensa de LFI desde que conquistaran el oro en Final Battle 2025. ♠♠♠1/4

CAMPEONATO INTERNACIONAL AEW: Konosuke Takeshita (c) derrotó a Lee Johnson (con Jay Lethal y Blake Christian) para retener el título. La presencia de Lethal y Christian durante la entrada de Johnson me hizo pensar que este duelo estaría salpicado de interferencias, pero sus colegas volvieron a vestidores. Certera decisión de «bookeo» (si bien no hablamos de un combate por el Campeonato Continental, por lo que en teoría, Lethal y Christian no estaban obligados a marcharse) que permitió que los protagonistas se lucieran plenamente. Primera vez de Johnson por un cetro de AEW, quien lleva más de un lustro ligado a la empresa y actuación muy meritoria, dando guerra hasta el último minuto, cuando se sacó un Brainbuster de cosecha propia que casi le hace dar la campanada. Seguidamente, Takeshita evitó un contrataque de Johnson con su Blue Thunder Bomb y remató la jugada con su Power Drive Knee. Johnson no «kickeó». Segunda defensa de «The Alpha» desde que conquistara la correa en Double or Nothing 2026. ♠♠♠1/2

The Opps enfrentarán a The Premier Athletes en el próximo episodio de ROH.

Takumi Iroha derrotó a Hyan. Sareee acompañó a Iroha en su entrada. Este Global Wars: Cincinnati supuso un «crossover» entre ROH, el CMLL y Stardom, pero habría que añadir a Marvelous, promotora con la que Iroha tiene vinculación, debutante aquí en ROH. Mucho dominio de la nipona durante los compases iniciales, pero Hyan poco a poco fue ganando terreno y acabó equilibrando la balanza. Un fuego que precisamente sirvió de motivación para que Iroha terminara de desplegar su tremenda capacidad de golpeo y cosiera a patadas a Hyan hasta tumbarla con su Running Three y cubrirla pasados los nueve minutos. Otra buena actuación de Hyan tras el «proving ground» que disputó frente a Athena dos semanas atrás. ♠♠♠1/2

Místico, Mike Bailey y The Outrunners (Truth Magnum y Turbo Floyd) derrotaron a The Lethal Twist (Jay lethal y Blake Christian) y RPG Vice (Rocky Romero y Trent Beretta). «Me muero» sirvió como acompañamiento para Místico en su entrada. Sólo por eso, la lucha ya tuvo tres ♠♠♠ ganadas. Disfrute puro y duro antes del estelar, aunque los equipos resultaran algo aleatorios. Sólo faltó Dalton Castle. Sobre los 11 minutos, mientras Romero era víctima de La Mística, Bailey puso de espaldas planas a Beretta tras su Time Adventure. Mi único pero: que Místico debió haber sido el ejecutor del pin para que haber escuchado de nuevo «Me muero». ♠♠♠1/2

CAMPEONATO MUNDIAL FEMENIL ROH: Athena (c) derrotó a Syuri para retener el título. Revancha de NJPW The New Beginning USA 2026, donde Athena no pudo hacerse con el Campeonato Femenil IWGP que sigue portando Syuri. Y revancha de similar calidad, muy intensa, donde el público compró el cambio de monarca, especialmente cuando Syuri enganchó a la campeona en una Kimura, sin soltar el agarre, teniendo Athena que valerse de las cuerdas. Poco después, Syuri volvió a la carga con un Juji-Gatame y una Gogoplata, que sólo soltó al ser sacada del ring. El golpeo de Syuri pasó por encima de Athena, pero en última instancia, esta convirtió un intento de Lariat en un Martinete, seguido de su O-Face. 1, 2 y 3: trigesimoséptima defensa de Athena desde que conquistara el oro en Final Battle 2022. ♠♠♠♠1/4

⇒ Un particular Forbidden Door en versión compacta, de poco más de dos horas, que culmina un último mes insólitamente notable para ROH (aunque el episodio de este martes resultara mediocre). Todas las luchas cuanto menos entretuvieron (sobresaliendo el «opener» y el «main event») y asistimos a un cambio titular. Lo mejor que ha producido ROH en lo que llevamos de año. Se agradece la emisión de estos especiales, a falta de eventos de pago por visión, que deberían ser más frecuentes.

♠♠♠3/4