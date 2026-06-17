ROH presentó nuevo episodio especial este martes 16 de junio, vía YouTube, grabado el pasado 30 de mayo desde la Propst Arena en el Von Braun Center de Huntsville (Alabama, EEUU).

Los dos principales puntos fueron titulares: Red Velvet puso sobre la mesa el Campeonato Mundial Femenil de Televisión ROH ante Hyena Hera y AR Fox hizo lo propio con el oro equivalente de la división varonil frente a Tony Nese.

Completando el cartel, Dalton Castle, The Outrunners y Spanish Announce Project vs. The Lethal Twist y RPG Vice, Katsuyori Shibata vs. Aaron Solo y Marina Shafir vs. Zayda Steel.

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CAMPEONATO MUNDIAL FEMENIL DE TELEVISIÓN ROH: Red Velvet (c) derrotó a Hyena Hera para retener el título. Antes de esta lucha, Hera sólo había disputado una bajo los focos de ROH, el pasado 19 de marzo, perdiendo ante Diamanté. Me pregunto qué méritos hizo a la hora de ganarse una tentativa, cuando gladiadoras que poseen bastante más bagaje en ROH tuvieron que conformarse con un «Proving Ground». Esto podría funcionar usando a un talento que el seguidor sepa asegurará un buen combate, aunque el resultado no esté en duda, pero emplear a una luchadora de realce que tampoco cuenta aún con un renombre como seguro «in-ring» me parece un flaco favor hacia el «hype». Hera dio cierta guerra en los cinco minutos de trámite, con alguna que otra cuenta de dos, hasta que Velvet evitó una Gory Bomb y le respondió con su The Mix. 1, 2 y 3: sexta defensa de Velvet desde que conquistara la presea en Final Battle 2025. ♠♠

Hubo promo de la lucha a tres bandas donde AR Fox defenderá el Campeonato Mundial de Televisión ROH contra Lio Rush y Action Andretti en Global Wars: Cincinnati (ya grabado, a emitirse el jueves) … dando por hecho que en este episodio retenga el oro frente a Tony Nese, claro.

Y hablando del rey de Roma, Nese, acompañado de Mark Sterling, dijo merecer ser el Campeón Mundial de Televisión ROH.

The Lethal Twist (Jay Lethal, Blake Christian & Lee Johnson) y RPG Vice (Rocky Romero & Trent Beretta) derrotaron a Dalton Castle,The Outrunners (Truth Magnum & Turbo Floyd) y Spanish Announce Project (Angelico & Serpentico). Este combate se grabó el 6 de junio desde el Covelli Centre de Youngstown (Ohio, EEUU). Floyd sigue luchando con una de las correas del campeonato de tercias alrededor de su cintura. Habitual choque entre técnicos y rudos, donde estos tomaron ventaja valiéndose de ciertas fullerías. Los Outrunners tenían emboscado a Christian, pero el resto de colegas de equipo evitaron que consumaran su Mega Elbow. La batalla se redujo a un Christian vs. Serpentico en el ring y el «Vanilla» tras una Claymore Kick y su Springboard 450, puso de espaldas planas al enmascarado sobre los 11 minutos. Punto que supongo tuvo el fin de justificar una inminente oportunidad para The Lethal Twist por el Campeonato Mundial de Tríos ROH que ostentan Castle y los Outrunners. ♠♠♠

LUCHA DE REGLAS PURAS: Katsuyori Shibata derrotó a Aaron Solo. Este punto también fue grabado el 6 de junio desde el Covelli Centre de Youngstown (Ohio, EEUU). Básica lucha de realce para Shibata, quien en este punto de su carrera no necesita realce alguno. Pasados unos cuatro minutos, Shibaya ya se puso serio y tras una Penalty Kick cubrió a Solo, que por el camino ya había gastado sus tres «rope breaks». ♠♠1/4

ROH dio cuenta de que Sammy Guevara y The Beast Mortos defendieron el pasado viernes en la Arena México el Campeonato Mundial de Parejas de la empresa ante Los Villanos. Lucha que veremos el jueves como parte de Global Wars: Cincinnati.

Marina Shafir derrotó a Zayda Steel. La integrante de SkyFlight supo ir de tú a tú con Shafir en llaveo durante los minutos iniciales y logró sacarla del ring, aplicándole incluso un Koji Clutch, pero este duelo fue básicamente calcado al anterior. Steel pareció una «jobber» más, y sobre los seis minutos, sucumbió al Mother’s Milk. ♠♠

CAMPEONATO MUNDIAL DE TELEVISIÓN ROH: AR Fox (c) derrotó a Tony Nese (con Mark Sterling) para retener el título. Esta lucha se grabó el 20 de mayo desde la Cross Insurance Arena de Portland (Maine, EEUU). Al inicio, Caprice Coleman dijo que veríamos un clásico. No creo que un clásico deba durar ocho minutos. Demasiado poco tiempo tuvieron aquí los protagonistas, que con el doble de margen podían haber dejado, cuanto menos, algo merecedor de permanecer hasta el final del episodio. En la última secuencia, Fox pateó a Sterling en ringside, aplicó un Twisting Suplex sobre Nese y lo remató con su 450. 1, 2 y 3: quinta defensa de Fox desde que conquistara el oro en el episodio de ROH del pasado 14 de mayo. ♠♠♠1/4

Como epílogo, Fox fue asaltado por Action Andretti y este se topó con la aparición de Lio Rush. Andretti prefirió dejar el ring.

⇒ Tras tres semanas de shows disfrutables, ROH volvió a las andadas con una edición insulsa de su producto, de apenas una hora, que aparte de no ofrecer grandes luchas, hizo poco por vender Global Wars: Cincinnati. En cualquier caso, si sirvió para intentar opacar un poco la emisión de WWE NXT, puedo encontrarle utilidad.

♠♠1/4