ROH emitió anoche vía HonorClub el tercer episodio adscrito a sus más recientes grabaciones realizadas desde los WJCT Studios de Jacksonville (Florida, EEUU) el pasado 1 de marzo.

Como luchas principales, dos titulares: Deonna Purrazzo defendiendo el Campeonato Femenil Puro ROH ante Billie Starkz y Nick Wayne haciendo lo propio con el Campeonato Mundial de Televisión ROH contra Komander.

Completando el cartel anunciado, Mark Davis vs. Angelico, Diamanté vs. Hyena Hera, Grizzled Young Veterans & Isla Dawn vs. Rosario Grillo, The OXP & Valentina Rossi, Alec Price & Jordan Oliver vs. The Dark Order, Rachael Ellering vs. Robyn Renegade y las implicaciones de Big Bill, The Infantry y Lethal Twist.

► Año nuevo, mismo ROH (VIII)

CAMPEONATO FEMENIL PURO ROH: Deonna Purrazzo (c) derrotó a Billie Starkz para retener el título . Segunda defensa de Purrazzo en sus tres meses y medio como monarca. Starkz, rudísima desde el inicio, fue amonestada por valerse de un puño cerrado, y tuvo ocasión de hacer rendir a Purrazzo, pero esta hizo uso de un «rope break». Finalmente, su Venus de Milo provocó que Starkz se rindiera. ♠♠♠ 1/4 En las postrimerías, Hyan y Maya World celebraron con Purrazzo, Athena y Diamanté aparecieron y se armó la marimorena, hasta que la huida de las rudas. ROH nos recordó que el próximo jueves World buscará la corona femenil de Athena.

. Segunda defensa de Purrazzo en sus tres meses y medio como monarca. Starkz, rudísima desde el inicio, fue amonestada por valerse de un puño cerrado, y tuvo ocasión de hacer rendir a Purrazzo, pero esta hizo uso de un «rope break». Finalmente, su Venus de Milo provocó que Starkz se rindiera. ♠♠♠ En las postrimerías, Hyan y Maya World celebraron con Purrazzo, Athena y Diamanté aparecieron y se armó la marimorena, hasta que la huida de las rudas. ROH nos recordó que el próximo jueves World buscará la corona femenil de Athena. Mark Davis derrotó a Angelico. No competía el ex Lucha Underground desde la edición de ROH del pasado 15 de enero. Su última victoria individual se remonta al capítulo del 7 de diciembre de 2023. Sin sudar demasiado, Davis lo puso de espaldas planas tras su Lariat. ♠♠

No competía el ex Lucha Underground desde la edición de ROH del pasado 15 de enero. Su última victoria individual se remonta al capítulo del 7 de diciembre de 2023. Sin sudar demasiado, Davis lo puso de espaldas planas tras su Lariat. ♠♠ Alec Price & Jordan Oliver derrotaron a The Dark Order (Evil Uno y Alex Reynolds). Casi dos meses llevaban Price y Oliver sin aparecer por ROH. En los compases finales, lograron emboscar a Reynolds luego de que este golpease por error a Uno y Price lo remató con su Facebuster para la cuenta de tres. ♠♠♠

Casi dos meses llevaban Price y Oliver sin aparecer por ROH. En los compases finales, lograron emboscar a Reynolds luego de que este golpease por error a Uno y Price lo remató con su Facebuster para la cuenta de tres. ♠♠♠ Ante el micrófono de Lexy Nair, Persephone dijo que ROH ahora era suya. Resumiendo.

Robyn Renegade derrotó a Rachael Ellering. También llevaba Ellering cerca de dos meses desaparecida, y fue puesta de espaldas planas como consecuencia de un Springboard Moonsault. ♠♠ 1/2

También llevaba Ellering cerca de dos meses desaparecida, y fue puesta de espaldas planas como consecuencia de un Springboard Moonsault. ♠♠ Big Bill (con Bryan Keith) derrotó a Logan Cruz . Primera lucha individual de Cruz en ROH, sirviendo de realce para Bill, quien lo cubrió tras el Bossman Slam. ♠ 1/2

The Infantry (Trish Adora y Christyan XO) derrotaron a Kelsey Raegan y Dream Girl Ellie. XO tuvo aquí su debut competitivo com ROH, al igual que Raegan (actual Campeona SHINE). Básicamente, una exhibición para XO, cuya altura la convierte en una powerhouse destructora. Raegan se comió el pin luego de una Axe Kick de XO y del Lariat Tubman de Adora. ♠♠

XO tuvo aquí su debut competitivo com ROH, al igual que Raegan (actual Campeona SHINE). Básicamente, una exhibición para XO, cuya altura la convierte en una powerhouse destructora. Raegan se comió el pin luego de una Axe Kick de XO y del Lariat Tubman de Adora. ♠♠ Grizzled Young Veterans & Isla Dawn derrotaron a Rosario Grillo , The OXP & Valentina Rossi. Otra lucha de realce, aquí una excusa para las postrimerías. ♠♠ Los británicos quisieron ensañarse con Grillo, OXP y Rossi, pero SkyFlight y Zayda Steel hicieron el salve.

Otra lucha de realce, aquí una excusa para las postrimerías. ♠♠ Los británicos quisieron ensañarse con Grillo, OXP y Rossi, pero SkyFlight y Zayda Steel hicieron el salve. Diamanté derrotó a Hyena Hera. Otra gladiadora salida de la Nightmare Factory, Hera ya había tenido tiempo atrás varios combates en AEW, pero este fue su primero con ROH. Sí, otra lucha de realce. ♠ 3/4

Otra gladiadora salida de la Nightmare Factory, Hera ya había tenido tiempo atrás varios combates en AEW, pero este fue su primero con ROH. Sí, otra lucha de realce. ♠ Lethal Twist (Jay Lethal, Blake Christian y Lee Johnson) derrotaron a The Supastarz (Jimmy Wild, Nikki Eight y Tommy Mars). Y vamos con la quinta (o sexta si contamos la de Mark Davis vs. Angelico). Estos tres talentos de realce también provenían de la Nightmare Factory. ♠♠ Concluida, los rudos buscaron paliza contra los «jobbers» (ya hay que ser malvado) y se toparon con la irrupción en escena de Bandido, Adam Priest y Tommy Billington. Ergo, pies en polvorosa.

Y vamos con la quinta (o sexta si contamos la de Mark Davis vs. Angelico). Estos tres talentos de realce también provenían de la Nightmare Factory. ♠♠ Concluida, los rudos buscaron paliza contra los «jobbers» (ya hay que ser malvado) y se toparon con la irrupción en escena de Bandido, Adam Priest y Tommy Billington. Ergo, pies en polvorosa. CAMPEONATO MUNDIAL DE TELEVISIÓN ROH: Nick Wayne (c) (con Mother Wayne) derrotó a Komander para retener el título. Sexta defensa de Wayne en sus once meses como monarca, desde que precisamente derrocara a Komander (AEW Collision del 17-04-2025). No se puede decir que estuviera mal el encuentro, aunque como siempre, destiló la sensación de que en cualquier «indie» habría sido bastante mejor; sobra decir en la ROH pre-Khan. ♠♠♠1/4

⇒ Cinco combates de los 10 que conformaban el cartel tuvieron a mujeres, pero, ¿alguno será recordado cuando acabe la semana? Y lo mismo podría decirse del resto. Este episodio duró alrededor de 90 minutos. Hagan el cálculo de la media de minutos por combate, descontando, claro está, las entradas, varios poscombates y el segmento con Persephone. Las matemáticas no engañan. Así, me parece imposible ofrecer algo sustancioso.

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