Stardom: Momo Watanabe lista para regresar a la actividad luchística

La luchadora japonesa y superestrella de Stardom, Momo Watanabe, anunció su regreso a la actividad luchística tras recuperarse de una serie de lesiones.

► Momo Watanabe está lista para reaparecer

La luchadora retorna tras siete meses de ausencia, ya que se tomó ese tiempo para restablecerse de una serie de lesiones que la aquejaban.

Watanabe hizo una aparición sorpresa en la función del domingo 14 de junio, que Stardom celebró en el Korakuen Hall y anunció con orgullo su regreso al ring. Tras el tercer combate, sonó de repente su tema de entrada, que la afición recibió con gran algarabía.

Sonriendo y con una actitud desafiante, Momo Watanabe tomó el micrófono, y con su característico estilo desenfadado señaló:

¡Perdón por hacerlos esperar, maldita sea! Este ring es aburrido sin mí, ¿verdad? Si sienten que falta algo, es porque faltaba Momo Watanabe. ¡Así que regreso!

Momo Watanabe fue la ganadora del torneo 5★STAR GP 2025 por primera vez el verano pasado, para luego retar a Saya Kamitani, entonces doble campeona mundial y femenina STRONG, en el evento realizado el distrito de Ota el 3 de noviembre. Sin embargo, no pudo ganar los cinturones y desde entonces estuvo ausente de las competiciones para recibir tratamiento por varias lesiones.

Sólo retornó el 23 de abril en el Korakuen Hall, para participar en el combate de retiro de Saki Kashima.

Momo Watanabe también declaró:

Han pasado muchas cosas durante mi ausencia, y hay gente a la que tengo que saludar, ¿verdad? Bueno, no me importan esas tipas, pero a partir de hoy voy a hacer que este ring sea emocionante, ¡así que prepárense, cabrones!

Stardom confirmó que el regreso de Momo Watanabe ocurrirá el 20 de junio en el magno evento «The Conversion 2026», cuando se una a sus compañeras de H.A.T.E, Bea Priestley, Konami y Saya Kamitani para medirse ante Neo Genesis (Mei Seira, Miyu Amasaki y Starlight Kid) y Utami Hayashishita.