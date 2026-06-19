TNA anuncia que Allie ha firmado oficialmente con la compañía

TNA Wrestling confirmó este jueves, a través de un comunicado oficial, que Allie ha firmado oficialmente con la empresa. La canadiense, dos veces Campeona de las Knockouts TNA (en 2016 y 2018), quien dejara la empresa en 2019 para integrarse a AEW como The Bunny, formaliza así un vínculo que en realidad ya venía construyendo sobre el ring desde hace meses.

► Una firma que llega tras varias apariciones

Allie no es, en sentido estricto, una recién llegada a la programación de TNA. Desde abril ha competido en al menos tres ocasiones en iMPACT, siempre haciendo pareja con Rosemary. El 30 de abril, junto a Mara Sade, derrotó a The Diamond Collective (Mila Moore, Tessa Blanchard y Victoria Crawford); el 14 de mayo, ya en pareja únicamente con Rosemary, venció a Mila Moore y Victoria Crawford; y el 11 de junio, de nuevo junto a Mara Sade y Rosemary, se impusieron a The Elegance Brand (Ash, Heather y M By Elegance). La firma oficial, entonces, llega para blindar contractualmente algo que ya era una realidad en pantalla.

Allie y Rosemary forman el equipo DemonXBunny, y la dupla ya tiene combate asegurado: retará a The Elegance Brand por los Campeonatos Knockouts de Parejas de TNA el domingo 28 de junio en Slammiversary, evento de pago por evento que se realizará en vivo desde el Agganis Arena de Boston.

Su reconexión con TNA comenzó en Border Brawl 2025, donde participó como coach del Team Canadá, antes de sumar las apariciones en iMPACT que terminaron por desembocar en su firma oficial. Recordemos que la talentosa luchadora dejó AEW por mutuo acuerdo en noviembre de 2023.