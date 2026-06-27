Previo MLW Fusion 27 de junio 2026 | Matt Riddle vs. Trevor Lee

El elenco de MLW Fusion se presenta este sábado en la 2300 Arena en Philadelphia, Pensilvania, Estados Unidos. coliseo con capacidad para 1,300 aficionados.

► La semana pasada

Las luchas presentadas fueron:

Soberano Jr. venció a Neon Okumura venció a Victor Iniestra Scarlett Bordeaux venció a Blair Onyx Hammerstone venció a Último Guerrero

► Este sábado en MLW Fusion

El evento estelar enfrentará a dos de los luchadores más talentosos del roster. Matt Riddle llega con la frustración de haber visto arruinada su oportunidad por el Campeonato Mundial Peso Completo cuando Alex Hammerstone intervino en sus asuntos. Ahora, el «King of Bros» busca recuperar impulso y enviar un mensaje claro a quienes se interponen en su camino hacia el oro máximo.

La división femenil tendrá un choque muy interesante cuando Priscilla Kelly se mida a Zamaya. Esta última ha llegado a MLW con grandes ambiciones y una actitud dominante, buscando establecerse rápidamente como una de las principales figuras de la división. Kelly, por su parte, es una competidora impredecible y agresiva que no suele intimidarse ante nadie. Su experiencia y capacidad para adaptarse a cualquier estilo podrían convertirse en factores decisivos.

Además de los combates anunciados, se espera la presencia de Alex Hammerstone, mientras que el nuevo Campeón Nacional de Peso Abierto Austin Aries, también tiene programada una aparición. Asimismo, continúan desarrollándose las historias relacionadas con CONTRA Unit y el futuro panorama del nuevo Campeonato Southern Crown.