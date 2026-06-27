Gran Fantasticamania México; los ganadores de la Copa Dinastías; la Coliseo de Guadalajara celebró un Aniversario más.

Nos encontramos en la recta final del mes de junio y el Consejo Mundial de Lucha Libre sigue con una enérgica actividad, de la que hacemos recuento en «Mirada Semanal CMLL«.

► Mirada Semanal CMLL

Se efectuó la edición 2026 de Fantasticamania México, con la participación de luchadores de Stardom y NJPW, donde se dio el retiro en México de Tiger Mask. Antes de la estelar, donde el Tigre enmascarado participó, se le entregó un cinturón conmemorativo.

En ese mismo evento, Los Hermanos Chávez defendieron por ocasión 30, el Campeonato Mundial de Parejas CMLL, cetro que lleva en su poder cuatro años y medio.

Cinco fueron los ganadores de la Copa Dinastías: Tessa Blanchard (Herederas), Hijo de Villano III y Villano III Jr. (Hermanos), Euforia (Padre) y Zandokan Jr. (Herederos) tras protagonizar trepidantes finales.

La Arena Coliseo de Guadalajara estuvo de manteles largos ya conmemoró 67 años. Por tal motivo se ofreció una magna función donde llegó a su fin la encarnizada rivalidad entre Draego venció a Persa, mediante un duelo de máscaras. Persa fue el sacrificado y no tuvo más opción que revelar su identidad.

También se dio a conocer que los jueves de julio, la Arena de Puebla, el Templo del Dolor, ofrecerá funciones los jueves, además del tradicional evento de los lunes.

Es momento de ir a los…

► Resultados

• Viernes Espectacular de Arena México – 19/junio/2026 – Fantasticamania México 2026

El Campeonato Femenil de Japón sigue en manos de India Sioux. La gladiadora respondió al reto de Rina con la jerarquía que la distingue y retuvo su cetro.

Máscara Dorada, Templario y Neón le propinaron un golpe duro a Unbound Co. (Titán, Taiji Ishimori y Robbie X) quienes no encontraron la fórmula para frenar a la tercia técnica.

Los Hermanos Chávez no dieron tregua. Ángel de Oro y Niebla Roja sumaron otra defensa exitosa del Campeonato Mundial de Parejas del CMLL al superar a SANADA y Dick Togo.

El Phantasmo no dudó en recurrir a sus malas artes en el momento decisivo y se llevó un trepidante duelo ante Bárbaro Cavernario.

La victoria quedó en segundo plano. Konosuke Takeshita y Hechicero superaron a Último Guerrero y Gran Guerrero, pero la sociedad se quebró ante los ojos de la afición cuando El Alquimista del Ring arremetió contra su propio compañero, no hubo reconciliación en La Familia de Don Callis.

La Catedral de la Lucha Libre vivió un momento de profunda emotividad en la despedida de Tiger Mask. El CMLL le entregó un cinturón simbólico como reconocimiento al cariño que el legendario japonés se ganó a pulso entre la afición mexicana.

México le dio a Tiger Mask la despedida que merecía. El legendario japonés cerró su gira junto a Místico y Blue Panther con un triunfo ante Black Tiger, Averno y Volador Jr.

LOS RESULTADOS COMPLETOS:

1) Futuro, Max Star, Valiente Jr. vencieron a Okumura, Shoma Kato, Yutani (10:19)

2) Campeonato Femenino CMLL- Japón: India Sioux © venció a Rina (11:13) defendiendo el título

3) Máscara Dorada, Neón, Templario vencieron a Robbie X, Taiji Ishimori, Titán (11:15)

4) Campeonato Mundial de Parejas CMLL: Ángel de Oro y Niebla Roja © vencieron a Dick Togo y Sanada (13:02) defendiendo el título.

5) El Phantasmo venció a Bárbaro Cavernario (14:02).

6) Hechicero y Konosuke Takeshita vencieron a Gran Guerrero y Último Guerrero (12:29)

7) Blue Panther, Místico, Tiger Mask vencieron a Averno, Black Tiger, Volador Jr. (12:37).

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• Sábado de Arena Coliseo – 20/junio/2026

Después de un espectacular triangular internacional, Rina logró darle la victoria a Stardom ante las Amazonas del CMLL, Tabata y Candela.

El CMLL respondió con autoridad ante NJPW. Blue Panther y Xelhua resistieron el embate de House of Torture y, con su técnica superaron a SANADA y Dick Togo para llevarse el triunfo.

Unbound Co. ya tuvo su primera victoria en suelo mexicano. Titán, Taiji Ishimori y Robbie X funcionaron como una unidad compacta y completaron su ofensiva en conjunto para dejar con la derrota a Bárbaro Cavernario, Villano III Jr. y el Hijo del Villano III.

La rivalidad quedó en pausa y la unión dio frutos inmediatos. Soberano Jr. y Templario dejaron atrás sus diferencias para conformar una dupla que conectó a la perfección y le regaló a la afición de El Embudo de Perú 77 un triunfo emocionante ante El Phantasmo y Yutani.

LOS RESULTADOS COMPLETOS:

1) Espíritu Negro, Fuego, Rey Cometa vencieron a Cerebro Negro Jr., Disturbio, Infarto (13:17)

2) Rina venció a Tabata, Candela (9:17).

3) Arkalis, Rayo Metálico, Stigma vencieron a Dark Magic, El Gallero, Espanto Jr. (15:54)

4) Blue Panther y Xelhua vencieron a Dick Togo y Sanada (17:06)

5) Robbie X, Taiji Ishimori, Titán vencieron a Bárbaro Cavernario, Hijo del Villano III, Villano III Jr. (14:51)

6) Relevos Increíbles: Soberano Jr. y Templario vencieron a El Phantasmo y Yutani (20:15)

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• Domingo Familiar de Arena México – 21/junio/2026

La representante de Stardom, Rina, sumó otro triunfo en suelo mexicano al superar a Garra Negra en el Match Relámpago de Amazonas.

El Diamante Innegable brilló con luz propia en la gran final. Tessa Blanchard superó a Lluvia en una impresionante batalla por la Copa Dinastías: Herederas.

Villano III Jr. y el Hijo del Villano III se coronaron en la Copa Dinastías: Hermanos al superar a Pantera Jr. y el Hijo del Pantera en una final que confirmó por qué la Dinastía Imperial sigue siendo una de las más grandes de la Lucha Libre Mexicana.

El Galeón Fantasma encontró su propio naufragio esta tarde. SANADA y Dick Togo, representando a House of Torture, fueron superiores ante Difunto y Furia Roja en el cuarto duelo y se llevaron un triunfo.

Euforia, heredero de una dinastía con gran prosapia en la Comarca Lagunera, impuso su poderío ante El Valiente en la Copa Dinastías: Padres.

Las diferencias entre técnicos y rudos quedaron de lado por una tarde. Soberano Jr. y Neón dejaron atrás los bandos y conformaron una alianza efectiva para superar a Taiji Ishimori y Robbie X.

La final de la Copa Dinastías: Herederos tuvo un desenlace tan polémico como contundente. Zandokan Jr. le dio una lección de rudeza al propio Averno y se coronó tras vencerlo de forma ilegal, dejando claro que El Líder del Galeón Fantasma no conoce límites cuando se trata de levantar un trofeo.

El Phantasmo no escatimó en recursos lícitos ni ilícitos, pero Místico tuvo la última palabra. El Rey de Plata y Oro resistió cada intento del gladiador de NJPW y se llevó un sensacional mano a mano que le dio al CMLL un triunfo de lujo.

LOS RESULTADOS COMPLETOS:

1) Match Relámpago: Rina venció a Garra Negra (8:51)

2) Copa Dinastías – Herederas – Gran final: Tessa Blanchard venció Lluvia (11:33)

3) Copa Dinastías – Hermanos – Gran Final: El Hijo del Villano III y Villano III Jr. vencieron a Hijo del Pantera y Pantera Jr. (14:35)

4) Dick Togo y Sanada vencieron a Difunto y Furia Roja (12:01). Sanada fouled Difunto to set up the win.

5) Copa Dinastías – Padres – Gran Final: Euforia venció a Valiente (8:47)

6) Relevos Increíbles: Neón y Soberano Jr. vencieron a Robbie X y Taiji Ishimori (10:31)

7) Copa Dinastías – Herederos – Gran Final: Zandokan Jr. venció a Averno (11:06).

8) Místico venció a El Phantasmo (17:03)

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• Lunes Clásico de Arena Puebla – 22/junio/2026

Tessa Blanchard, Lluvia y Skadi se apoderaron de la victoria en el duelo de Amazonas superando a Sanely, Hera y Olympia.

Black Tiger fue sorprendido por la velocidad de Titán, que junto a Taiji Ishimori y Robbie X le dieron la victoria a Unbound Co. ante la tercia completada por Bárbaro Cavernario y Soberano Jr.

La sociedad increíble que conformaron El Phantasmo y Xelhua se retiró del Templo del Dolor con la victoria tras superar a Templario y Okumura.

El Sky Team (Místico y Máscara Dorada) superó a House of Torture (SANADA y Dick Togo) en el turno súper estelar de la noche.

LOS RESULTADOS COMPLETOS:

1) Campeones de Parejas Arena Puebla- Primera Eliminatoria: Prayer y Rey Apocalipsis vencieron a Asturiano y Makro (16:30)

2) Campeones de Parejas Arena Puebla- Primera Eliminatoria: Meyer y Tiger Boy vencieron a Sombra Diabólika y Sombra Diabolika Jr. (12:35)

3) Lluvia, Skadi, Tessa Blanchard vencieron a Hera, Olympia, Sanely (16:04)

4) Robbie X, Taiji Ishimori, Titán vencieron a Bárbaro Cavernario, Black Tiger, Soberano Jr. (16:05)

5) Relevos Increíbles: El Phantasmo y Xelhua vencieron a Okumura y Templario (12:16)

6) Máscara Dorada y Místico vencieron a Dick Togo y Sanada (15:04)

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• Martes de Arena México – 23/junio/2026

Olympia y Hera lo pusieron difícil con su ataque coordinado, pero Skadi y Kira resistieron hasta el final. La espectacularidad de la dupla técnica encontró su recompensa en el momento decisivo y se tradujo en un triunfo.

La unión hizo la fuerza para los tapatíos esta noche. Esfinge y Zandokan Jr. dejaron de lado sus diferencias y la tregua dio resultado: la dupla se impuso ante SANADA y Dick Togo.

Unbound Co. se despidió de México por la puerta grande. Taiji Ishimori y Robbie X cerraron su gira con una victoria contundente ante Neón y Capitán Suicida.

El Phantasmo y Black Tiger formaron una sociedad peligrosa que puso a prueba a Máscara Dorada y Volador Jr., pero la calidad terminó por imponerse. La dupla increíble respondió con su mejor versión en el encuentro estelar.

LOS RESULTADOS COMPLETOS:

1) Conquistador y Divino Dragón vencieron a Konjuro y Troglodita (11:21)

2) Pequeño Volador Jr. venció a Kaligua (8:11).

3) Kira y Skadi vencieron a Hera y Olympia (16:18)

4) Relevos Increíbles: Esfinge y Zandokan Jr. vencieron a Dick Togo y Sanada (13:13)

5) Robbie X y Taiji Ishimori vencieron a Capitán Suicida y Neón (10:26)

6) Máscara Dorada y Volador Jr. vencieron a Black Tiger y El Phantasmo (12:39)

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• Martes de Glamour de Arena Coliseo de Guadalajara – 23/junio/2026 – 67 Aniversario de la Arena Coliseo de Guadalajara

Dark Silueta, Zeuxis y Miss Guerrera hicieron valer su poderío sobre el encordado al doblegar a Lluvia, Jarochita y Hécate. La esquina ruda aprovechó cada oportunidad para apuntarse el triunfo.

Draego conservó su incógnita en una intensa batalla de Máscara contra Máscara. Tras una rivalidad que llegó al límite, derrotó a Persa en una lucha dramática que quedará marcada en la historia del 67 Aniversario de la Arena Coliseo Guadalajara. Persa dijo llamarse Fernando Rafael Ibarria Esquivel, de 29 años de edad y 9 años como luchador.

Místico, Último Guerrero y Soberano Jr. salieron avante en la batalla estelar del 67 Aniversario de la Arena Coliseo Guadalajara. La tercia encontró la combinación perfecta para superar a Titán, Averno y Templario en un duelo digno de esta gran celebración.

LOS RESULTADOS COMPLETOS:

1) Amon-Ra, Continental, Kaiju vencieron a Prince Drago, Shezmu, Temerario

2) Átomo y KeMalito vencieron a Chamuel y Tengu

3) Dulce Gardenia, Gallo Jr., Ráfaga Jr. vencieron a Black Warrior Jr., Calavera Jr. I, Calavera Jr. II

4) Dark Silueta, Miss Guerrera, Zeuxis vencieron a Hecate, La Jarochita, Lluvia

5) Máscara vs Máscara: Draego venció a Persa

6) Relevos Increíbles: Místico, Soberano Jr., Último Guerrero vencieron a Averno, Templario, Titán

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• Miercoles de Arena México – 24/junio/2026

Zeuxis encontró en el desgaste su mejor arma. Minando poco a poco la resistencia de Garra Negra, al final consiguió la ansiada victoria en un intenso Match Relámpago de Amazonas.

Fuego puso el broche de oro en el encuentro semifinal. El experimentado técnico definió el resultado a favor de Rey Cometa y Espíritu Negro ante Virus, Okumura y Shoma Kato.

El choque súper estelar del Miércoles de Arena México tuvo dueños claros. El Cobarde y Difunto se combinaron a la perfección y dejaron sin opciones a Dulce Gardenia y Flip Gordon.

LOS RESULTADOS COMPLETOS:

1) Alexius y Fury Boy vencieron a Carnifice y Kamelot

2) KeMalito y Periquito Sacaryas vencieron a Chamuel y Tengu

3) Match Relámpago: Zeuxis venció a Garra Negra

4) Espíritu Negro, Fuego, Rey Cometa vencieron a Okumura, Shoma Kato, Virus

5) Difunto y El Cobarde vencieron a Dulce Gardenia y Flip Gordon

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► Próximos Encuentros

– Viernes Espectacular de Arena México – 26/junio/2026

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– Sábado de Arena Coliseo – 27/junio/2026

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– Domingo Familiar de Arena México – 28/junio/2026

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– Lunes Clásico de Arena Puebla – 29/junio/2026

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– Martes de Arena México – 30/junio/2026

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– Martes de Glamour de Arena Coliseo de Guadalajara – 30/junio/2026