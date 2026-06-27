Big E sobre la salida de The New Day de WWE: “Todos queremos sentirnos valorados”

Dos meses después de que Kofi Kingston y Xavier Woods dejaran WWE tras negarse a aceptar una reducción salarial impuesta por TKO, el único miembro de The New Day que sigue en la empresa habló por primera vez sobre lo ocurrido.

Big E, quien desde su retiro forzado de los encordados en 2022 trabaja como comentarista en WWE, ofreció su perspectiva en el pódcast Insight with Chris Van Vliet.

► “Todos queremos sentirnos valorados”

Big E fue cuidadoso al hablar del tema, dejando claro desde el inicio que no quiso hablar por sus compañeros. Lo que sí ofreció fue una reflexión sobre la lógica de cualquier luchador que se enfrenta a esa situación.

“No quiero hablar por ellos. Sé que cuando sea el momento indicado, estoy seguro de que tendrán muchas cosas que decir. Esta dirección no es la misma que existía cuando firmamos por primera vez en la empresa. Es su empresa, no la nuestra. Pero ellos toman sus decisiones con respecto al pago y en última instancia todos tenemos que acatar eso… Creo que como artistas, todos queremos sentirnos valorados. Quieres sentir que la gente te quiere aquí. Que hay un plan para ti, y que te van a compensar en consecuencia. Y cuando sientes que ese plan no está en sintonía con el tuyo, o que el dinero no coincide con la forma en que tú te valoras a ti mismo, tienes que tomar una decisión sobre si vas a decir que sí.”

► “Lo que construimos es más grande que las empresas”

La parte más emotiva de la conversación llegó cuando Big E habló de su relación con Kofi Kingston y Xavier Woods más allá del ring. Fue directo: la separación empresarial no cambia nada entre ellos.