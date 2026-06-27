SmackDown: Paige venció a Jacy Jayne en horrible lucha

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Paige en el WWE SmackDown del 26 de junio de 2026

En la tercera lucha del más reciente SmackDown presentado por WWE, vimos cómo Paige venció a Jacy Jayne, en una lucha realmente horrible, mala, lenta y cortísima.

► Momentos clave

SmackDown 26 de junio 2026.
SmackDown 26 de junio 2026.

Al grito de «This is my house», Paige se lanzó al ataque sobre Jacy Jayne, mientras Brie Bella permanecía en su esquina y el resto de Fatal Influence respaldaba a Jayne.

En un momento del combate, ambas quedaron tendidas tras conectarse un doble lazo al cuello. Paige tomó el control con un súplex alemán, un Fisherman’s Suplex y una barrida.

Jayne evitó el Rampaige e intentó sorprender a Paige con un toque de espaldas, pero no consiguió la victoria. Luego buscó rematarla con un lariat y atrapó a Paige con una tabla marina.

Mientras tanto, en ringside, Fallon Henley estrelló a Brie Bella contra el poste del ring e intentó intervenir sobre Paige, pero esta logró evitar el ataque. Jayne volvió a intentar un toque de espaldas, pero Paige escapó, la sorprendió con una rodada y consiguió la cuenta de tres para llevarse la victoria.

Redactor, columnista, entrevistador, periodista, rápidas y coberturas desde 2010 - Ingeniero de Sistemas

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