SmackDown: Paige venció a Jacy Jayne en horrible lucha

En la tercera lucha del más reciente SmackDown presentado por WWE, vimos cómo Paige venció a Jacy Jayne, en una lucha realmente horrible, mala, lenta y cortísima.

► Momentos clave

Al grito de «This is my house», Paige se lanzó al ataque sobre Jacy Jayne, mientras Brie Bella permanecía en su esquina y el resto de Fatal Influence respaldaba a Jayne.

En un momento del combate, ambas quedaron tendidas tras conectarse un doble lazo al cuello. Paige tomó el control con un súplex alemán, un Fisherman’s Suplex y una barrida.

Jayne evitó el Rampaige e intentó sorprender a Paige con un toque de espaldas, pero no consiguió la victoria. Luego buscó rematarla con un lariat y atrapó a Paige con una tabla marina.

Mientras tanto, en ringside, Fallon Henley estrelló a Brie Bella contra el poste del ring e intentó intervenir sobre Paige, pero esta logró evitar el ataque. Jayne volvió a intentar un toque de espaldas, pero Paige escapó, la sorprendió con una rodada y consiguió la cuenta de tres para llevarse la victoria.