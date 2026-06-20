Tiger Mask se despide de México, definidos los finalistas de la Copa Dinastías y más..

Intensos días de actividad se vivieron en el Consejo Mundial de Lucha Libre, con la presencia de varias estrellas internacionales, de todo esto hacemos recuento en «Mirada Semanal CMLL«.

► Mirada Semanal CMLL

En plena fiebre mundialista, el CMLL ha hecho un gran esfuerzo por ofrecer funciones atractivas en sus distintas sedes.

Esta semana fue especial, ya que se centró en la gira de despedida en México del gladiador japonés Tiger Mask, misma que culminará en Fantasticamania México.

Además, se dieron las presentaciones de Rina y Thunder Rosa, así como el retorno de Persephone, luego de su estadía en AEW.

Pero no nos demoremos y vamos con los…

► Resultados

• Viernes Espectacular de Arena México – 12/junio/2026

Persephone retornó a la Arena México con victoria junto a Keyra y Olympia en su choque de Amazonas frente a Thunder Rosa y Las Chicas Indomables (Lluvia y La Jarochita).

Yutani llevó el intercambio al límite, pero Titán tuvo demasiado temple. El Inmortal absorbió el poderío del japonés, encontró el ángulo exacto y aplicó una impresionante cruceta a las piernas que obligó a Yutani a rendirse a 40 segundos del desenlace.

El Campeonato Mundial de Parejas de ROH sigue en manos de Sammy Guevara y The Beast Mortos. Los campeones respondieron al reto de Los Villanos con la jerarquía de su reinado y dejaron con la derrota a Hijo del Villano III y Villano III Jr.

Black Tiger intentó cerrar el encuentro estelar con su niebla verde, pero Tiger Mask lo leyó a la perfección. El legendario japonés escapó, aplicó El Tiger Bomb y lo utilizó como sentencia final en una noche donde Komander y Neón celebraron junto al ícono nipón, mientras Último Guerrero y Bárbaro Cavernario acompañaron al rufián.

LOS RESULTADOS COMPLETOS:

1) Raider y Vegas Depredador vencieron a Hijo del Pantera y Pantera Jr. (7:59)

2) Futuro, Max Star, Valiente Jr. vencieron a Arkalis, Rayo Metálico, Stigma (11:23)

3) Keyra, Olympia, Persephone vencieron a La Jarochita, Lluvia, Thunder Rosa (11:34).

4) Match Relámpago: Titán venció a Yutani (9:20)

5) Campeonato Mundial de Parejas ROH: Sammy Guevara y The Beast Mortos © vencieron a El Hijo del Villano III y Villano III Jr. (14:53) defendiendo el título

6) Komander, Neón, Tiger Mask vencieron a Bárbaro Cavernario, Black Tiger, Último Guerrero

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Sábado de Arena Coliseo – 13/junio/2026

Thunder Rosa tomó el rol de figura decisiva ante Las Infernales y le dio el triunfo al tridente que completaron India Sioux y Skadi en un choque de Amazonas donde Zeuxis, Dark Silueta y Valkyria no encontraron la respuesta ante una combinación técnica que funcionó a la perfección.

The Beast Mortos estuvo a punto de llevarse el mano a mano, pero Zandokan Jr. se envolvió heroicamente en su bandera y se lanzó sobre el gladiador de AEW para vencerlo con una plancha que hizo estallar a la afición.

El Comandante del Aire brilló en el encuentro semifinal de AEW vs CMLL. Komander desplegó toda su espectacularidad sobre Ángel de Oro y encontró en las alturas el argumento definitivo para llevarse el triunfo.

La Arena Coliseo despidió a Tiger Mask de la mejor manera posible. El legendario japonés cerró su paso por El Embudo de Perú 77 con el brazo en alto junto a Titán, dejando con la derrota a Black Tiger y Hechicero.

LOS RESULTADOS COMPLETOS:

1) Astral, Conquistador, Eléctrico vencieron a Carnifice, Inquisidor, Sangre Imperial (12:12).

2) Espíritu Negro, Fuego, Rey Cometa vencieron a b El Coyote, Pólvora, Vaquero Jr. (18:22).

3) India Sioux, Skadi, Thunder Rosa vencieron a Dark Silueta, Valkiria, Zeuxis (15:55).

4) Match Relámpago: Zandokan Jr. venció a The Beast Mortos (11:27).

5) Match Relámpago: Komander venció a Ángel de Oro (16:15)

6) Tiger Mask y Titán vencieron a Black Tiger y Hechicero (14:13)

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• Domingo Familiar de Arena México – 14/junio/2026

El evento arrancó con gran intensidad con un Match Relámpago en el que Thunder Rosa dio cuenta de Reyna Isis en La Catedral de la Lucha Libre.

La Copa Dinastías en su modalidad de herederas tiene su gran final definida. Tessa Blanchard y Lluvia se ganaron a pulso su lugar en la eliminatoria.

La Copa Dinastías en su categoría de Padres tiene su gran final definida. Euforia y El Valiente se verán las caras en un duelo que pondrá frente a frente a dos de los gladiadores más experimentados y respetados del CMLL.

La final de la categoría Hermanos de la Copa Dinastías quedó definida: El Hijo del Pantera y Pantera Jr., así como Villano III Jr. y el Hijo del Villano III dieron la sorpresa ante los experimentados y se ganaron el derecho de enfrentarse en el duelo decisivo.

La tregua entre Zandokan Jr. y Averno fue solo temporal. La alianza les funcionó para eliminar al resto de contendientes en la Copa Dinastías 2026, pero la próxima semana la diplomacia se acaba en la final de la categoría Herederos.

Capitán Suicida no le puso las cosas fáciles a Komander, pero El Comandante del Aire recurrió a su impresionante arsenal aéreo y se llevó el Match Relámpago.

La gira de despedida de Tiger Mask sigue escribiendo páginas de gloria. El legendario japonés volvió a brillar esta noche dando cuenta de The Beast Mortos y junto a Templario se llevó el triunfo ante la dupla completada por Black Tiger.

LOS RESULTADOS COMPLETOS:

1) Match Relámpago: Thunder Rosa venció a Reyna Isis

2) Copa Dinastia Herederas, semifinal: Lluvia y Tessa Blanchard vencieron a India Sioux, La Jarochita, Olympia, Hera

3) Copa Dinastia Padres, semifinal: Euforia y Valiente vencieron a Blue Panther, Felino, Stuka Jr., Pantera

4) Copa Dinastia Hermanos, semifinal: Hijo del Villano III, Hijo del Pantera, Pantera Jr., Villano III Jr. vencieron a Gran Guerrero, Último Guerrero, Ángel de Oro y Niebla Roja

5) Copa Dinastia Herederos, semifinal: Averno y Zandokan Jr. vencieron a Máscara Dorada, Volador Jr., Valiente Jr., El Cobarde

6) Match Relámpago: Komander venció a Capitán Suicida (9:34)

7) Templario y Tiger Mask vencieron a Black Tiger y The Beast Mortos (10:10)

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• Lunes Clásico de Arena Puebla – 15/junio/2026

Candela se lanzó sobre Tabata y abrió el camino para que Rina hiciera lo propio ante Kira para llevarse su primera victoria en tierras aztecas.

Los Hermanos Chávez (Ángel de Oro y Niebla Roja) se mostraron implacables y con su categoría derrotaron a The Beast Mortos y Explosivo

Volador Jr. sentenció su victoria ante Komander en un Match Relámpago de CMLL vs AEW al propinarle un poderoso Canadian Destroyer.

Tiger Mask escapó nuevamente de la Niebla Verde de Black Tiger y le dio la victoria a Máscara Dorada y Xelhua, que mantuvieron lejos del ring a Yutani y Soberano Jr.

LOS RESULTADOS COMPLETOS:

1) Meyer y Tiger Boy vencieron a Cerebro Negro Jr. y Infarto (16:15)

2) Fuego y Volcano vencieron a Crixus y Vegas Depredador (16:45)

3) Candela y Rina vencieron a Kira y Tabata (13:17).

4) Ángel de Oro y Niebla Roja vencieron a Explosivo y The Beast Mortos (15:49)

5) Match Relámpago: Volador Jr. venció a Komander (9:14)

6) Máscara Dorada, Tiger Mask, Xelhua vencieron a Black Tiger, Soberano Jr., Yutani (18:37)

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• Martes de Arena México – 16/junio/2026

La Jarochita tomó las riendas del equipo y llevó a las suyas al triunfo. Con su liderazgo al frente, Garra Negra y La Magnífica encontraron la cohesión necesaria para superar a Dark Silueta, Princesa Sugehit y Valkyria

La Máquina de la Destrucción encontró su freno en el duelo semifinal. Los Dragones respondieron con oficio y determinación ante el poderío de El Terrible, Explosivo y El Elemental

El Faraón que Rige encontró el momento exacto y no perdonó. La plancha de Esfinge sobre The Beast Mortos fue la sentencia final que le dio el triunfo junto a Komander en una batalla donde Volador Jr. lo intentó todo sin poder evitar que el resultado se decantara a favor del bando técnico.

LOS RESULTADOS COMPLETOS:

1) Match Relámpago: Kamelot venció a Péndulo (7:36)

2) Angelito, Mercurio, Minos I, Minos II vencieron a Galaxy, Kaligua, Pequeño Magía, Shockercito (10:38).

3) Garra Negra, La Jarochita, La Magnifica vencieron a Dark Silueta, Princesa Sugehit, Valkiria (19:01)

4) Brillante Jr., Diamond, Oro Jr. vencieron a Cobarde, Guerrero Maya Jr., Raider (12:29)

5) Dragón de Fuego, Dragón Legendario, Dragón Rojo Jr. vencieron a Elemental, Explosivo, Terrible (10:23)

6) Esfinge y Komander vencieron a The Beast Mortos y Volador Jr. (12:12)

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• Martes de Glamour de Arena Coliseo de Guadalajara – 16/junio/2026

Hécate se impuso en el Torneo Cibernético Femenil tras superar cada eliminación y demostrar su joven calidad sobre el cuadrilátero. En el torneo participaron Ivanna, Naútica, Princesa Águila, Dominia, Rina y Tabata.

La rivalidad entre Draego y Persa sumó un nuevo capítulo con una victoria automática al técnico por el despojo de su máscara, finalizando por un reto de máscara contra máscara aceptado por ambos.

Calavera Jr. I y Calavera Jr. II defendieron con éxito su nombre y se impusieron en la segunda lucha de Legados tras una intensa disputa entre dinastías.

Bárbaro Cavernario y Príncipe Daniel sorprendieron a sus rivales y se llevaron la victoria tras una actuación feroz que mantuvo a la afición al filo de la butaca.

Euforia y Soberano Jr. combinaron poder y rudeza para imponerse en el torneo de Legados. Padre e hijo encontraron la fórmula perfecta para superar a las demás dinastías y salir con el brazo en alto.

Tiger Mask y Okumura hicieron valer su experiencia internacional y derrotaron a Black Tiger y Averno en la lucha estelar. La dupla nipona neutralizó la rudeza de sus rivales y selló el triunfo con una impecable combinación sobre el encordado.

LOS RESULTADOS COMPLETOS:

1) Black Boy, Thunder Boy, Yaky Boy vencieron a Canalla, Demonio Maya, Hijo del Calavera

2) Torneo Cibernético de Amazonas: Hecate venció a Rina, Tabata, Princesa Águila, Dominia, Náutica, Ivanna, Dulce Kitty

3) Mano a mano en Súper Libre: Draego venció a Persa por DQ

4) Lucha de Legados I: Bestia Negra y Furia Roja vencieron a Hijo del Pantera y Pantera Jr., a Valiente y Valiente Jr. y a Garabato y Halcón de Plata

5) Lucha de Legados II: Calavera Jr. I y Calavera Jr. II vencieron a Blue Panther Jr. y Dark Panther, a Gemelo Diablo I y Gemelo Diablo II y a Ráfaga y Ráfaga Jr.

6) Lucha de Legados III: Bárbaro Cavernario y Principe Daniel vencieron a Felino y Felino Jr., a Hijo de Stuka Jr. y Stuka Jr. y a Hijo del Villano III y Villano III Jr.

7) Lucha de Legadode de la Comarca Lagunera: Euforia y Soberano Jr. vencieron a Gran Guerrero y Último Guerrero, a Blue Panther y Hijo de Blue Panther y a Máscara Dorada y Panterita del Ring

8) Lucha estrella de Legados: Okumura y Tiger Mask IV vencieron a Averno y Black Tiger

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• Miercoles de Arena México – 17/junio/2026

Cuando el reloj estaba a punto de extinguirse, Stigma encontró el momento perfecto para inclinar la balanza a su favor. A solo tres segundos del final del Match Relámpago, derrotó a El Coyote.

La contundencia de Tessa Blanchard marcó la diferencia en el desenlace de la contienda. Con una letal desnucadora, selló el triunfo al lado de Marcela sobre Keyra y Candela, quienes no pudieron concretar la sorpresa pese a su explosiva combinación.

El encuentro estelar se inclinó del lado técnico gracias al sacrificio y espectacularidad de Neón, quien neutralizó a Stuka Jr. con un arriesgado ataque, permitiendo que Xelhua sellara la victoria al superar a El Valiente en el momento decisivo.

LOS RESULTADOS COMPLETOS:

1) Disturbio y Inquisidor vencieron a Astral y Eléctrico

2) Galaxy y Shockercito vencieron a Pequeño Olímpico y Pierrothito

3) Match Relámpago: Stigma venció a El Coyote (9:58)

4) Marcela y Tessa Blanchard vencieron a Candela y Keyra

5) Neón y Xelhua vencieron a Stuka Jr. y Valiente

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► Próximos Encuentros

– Viernes Espectacular de Arena México – 19/junio/2026 – Fantasticamania México

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– Sábado de Arena Coliseo – 20/junio/2026

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– Domingo Familiar de Arena México – 21/junio/2026

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– Lunes Clásico de Arena Puebla – 22/junio/2026

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– Martes de Arena México – 23/junio/2026

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– Martes de Glamour de Arena Coliseo de Guadalajara – 24/junio/2026