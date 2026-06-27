Este sábado 27 de junio, Lucha Libre AAA regresa con una nueva edición de AAA en FOX, grabado desde el Foro GNP Seguros, en Mérida, Yucatán.
► El pasado sábado en Lucha Libre AAA
- Hijo de Dr. Wagner Jr. y Mini Vikingo vencieron a Hijo del Vikingo y Omos (** 1/2)
- CAMPEONATO MUNDIAL DE PESO CRUCERO AAA: Rey Fénix (c) retuvo ante Laredo Kid y Lince Dorado (*** 1/2)
► Momentos clave
- Laredo Kid se lanzó en plancha sobre Rey Fénix, pero éste puso las rodillas. Después de una patada giratoria en la esquina, le aplicó su remate para retener el título.
- En eso, de manera absolutamente sorpresiva, Mini Vikingo dio cuenta de Hijo del Vikingo para terminar la lucha con una Crucifix Bomb sobre el Hijo del Vikingo, asegurando la victoria para su equipo.
► Cartelera AAA en FOX 27 de junio de 2026
- CAMPEONATO FEMENIL NXT: Lola Vice (c) vs. La Hiedra.
- Galeno vs. Mecha Wolf.
- Reunión del Psycho Circus: mensaje para Pagano.
- Rey Mysterio revela detalles sobre nueva incorporación.
► ¿Dónde ver AAA en vivo?
Fecha: Sábado 27 de junio de 2026.
Horario de referencia: 20:00 horas — Hora del Centro (Ciudad de México).
Sede: Foro GNP Seguros, Mérida, Yucatán.
Región / Ciudad / País
Hora local
Plataforma
México (CDMX, Guadalajara, Monterrey, Mérida)
20:00
FOX / FOX One
México (CDMX, Guadalajara, Monterrey, Mérida)
23:00
FOX Tubi
Centroamérica (Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica)
20:00
FOX / FOX One
Panamá
21:00
YouTube FOX
Estados Unidos — Nueva York (ET)
22:00
YouTube / Facebook
Estados Unidos — Chicago (CT)
21:00
YouTube / Facebook
Estados Unidos — Denver (MT)
20:00
YouTube / Facebook
Estados Unidos — Los Ángeles (PT)
19:00
YouTube / Facebook
Canadá — Toronto / Montreal
22:00
YouTube / Facebook
Puerto Rico, República Dominicana
22:00
YouTube / Facebook
Colombia, Perú, Ecuador
21:00
YouTube FOX
Venezuela, Bolivia
22:00
YouTube FOX
Chile
22:00
YouTube FOX
Argentina, Uruguay, Paraguay
23:00
YouTube FOX
Brasil (Brasilia)
23:00
YouTube / Facebook
Reino Unido — Londres
03:00 (domingo)
YouTube / Facebook
España, Francia, Alemania, Italia
04:00 (domingo)
YouTube / Facebook
Islas Canarias
03:00 (domingo)
YouTube / Facebook
India (Nueva Delhi)
07:30 (domingo)
YouTube / Facebook
Filipinas (Manila)
10:00 (domingo)
YouTube / Facebook
Japón (Tokio)
11:00 (domingo)
YouTube / Facebook
Australia — Sídney / Melbourne
12:00 (domingo)
YouTube / Facebook
Nueva Zelanda — Auckland
14:00 (domingo)
YouTube / Facebook