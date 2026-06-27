LUCHA LIBRE AAA 27 de junio de 2026: Cartelera, horarios y dónde ver en vivo

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Dónde ver Lucha Libre AAA 27 de junio 2026 | Lola Vice vs. La Hiedra

Este sábado 27 de junio, Lucha Libre AAA  regresa con una nueva edición de  AAA en FOX, grabado desde el Foro GNP Seguros, en Mérida, Yucatán.

►  El pasado sábado en Lucha Libre AAA

  1. Hijo de Dr. Wagner Jr. y Mini Vikingo vencieron a Hijo del Vikingo y Omos (** 1/2)
  2. CAMPEONATO MUNDIAL DE PESO CRUCERO AAA: Rey Fénix (c) retuvo ante Laredo Kid y Lince Dorado (*** 1/2)

► Momentos clave

► Cartelera AAA en FOX 27 de junio de 2026

Cobertura y resultados Lucha Libre AAA 27 de junio 2026 | Lola Vice vs. La Hiedra
Libre AAA 27 de junio 2026.
  • CAMPEONATO FEMENIL NXT: Lola Vice (c) vs. La Hiedra.
  • Galeno vs. Mecha Wolf.
  • Reunión del Psycho Circus: mensaje para Pagano.
  • Rey Mysterio revela detalles sobre nueva incorporación.

► ¿Dónde ver AAA en vivo?

Fecha: Sábado 27 de junio de 2026.
Horario de referencia:  20:00 horas — Hora del Centro (Ciudad de México).
Sede:  Foro GNP Seguros, Mérida, Yucatán.

Región / Ciudad / País
Hora local
Plataforma
México (CDMX, Guadalajara, Monterrey, Mérida)
20:00
FOX / FOX One
México (CDMX, Guadalajara, Monterrey, Mérida)
23:00
FOX Tubi
Centroamérica (Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica)
20:00
FOX / FOX One
Panamá
21:00
YouTube FOX
Estados Unidos — Nueva York (ET)
22:00
YouTube / Facebook
Estados Unidos — Chicago (CT)
21:00
YouTube / Facebook
Estados Unidos — Denver (MT)
20:00
YouTube / Facebook
Estados Unidos — Los Ángeles (PT)
19:00
YouTube / Facebook
Canadá — Toronto / Montreal
22:00
YouTube / Facebook
Puerto Rico, República Dominicana
22:00
YouTube / Facebook
Colombia, Perú, Ecuador
21:00
YouTube FOX
Venezuela, Bolivia
22:00
YouTube FOX
Chile
22:00
YouTube FOX
Argentina, Uruguay, Paraguay
23:00
YouTube FOX
Brasil (Brasilia)
23:00
YouTube / Facebook
Reino Unido — Londres
03:00 (domingo)
YouTube / Facebook
España, Francia, Alemania, Italia
04:00 (domingo)
YouTube / Facebook
Islas Canarias
03:00 (domingo)
YouTube / Facebook
India (Nueva Delhi)
07:30 (domingo)
YouTube / Facebook
Filipinas (Manila)
10:00 (domingo)
YouTube / Facebook
Japón (Tokio)
11:00 (domingo)
YouTube / Facebook
Australia — Sídney / Melbourne
12:00 (domingo)
YouTube / Facebook
Nueva Zelanda — Auckland
14:00 (domingo)
YouTube / Facebook

- Amante de la lucha libre y las arte marciales mixtas - Autor en SuperLuchas desde el 2012 - ig: @robertomeregildo6

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