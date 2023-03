Las compañías más grandes (WWE, AEW, NJPW, IMPACT!) acaparan toda la atención de la lucha libre profesional. Pero cuando miramos más allá siempre estamos ante la posibilidad de descubrir nuevos productos que no tienen por qué ser de una calidad menor. Ahora vamos con los resultados e imágenes del evento NHB Volume 43 de la compañía ICW No Holds Barred celebrado el 11 de marzo de 2023 en la arena TWE en Chattanooga, Tennessee.

> ICW No Holds Barred Volume 43

Primero, vamos con los resultados de los combates:

Campeonato Mundial American Deathmatch ICW : Brandon Kirk venció a AKIRA para retener el título

: Brandon Kirk venció a AKIRA para retener el título Lucha individual: Hardway Heeter venció a Sean Campbell

Lucha individual: Hoodfoot venció a Malcolm Monroe III

Lucha individual: Kasey Kirk venció a Tommy Vendetta

Lucha individual: Johnny Wayne Demanto (John Wayne Murdoch) venció a Danny Wayne Demurdoch (Danny Demanto)

Lucha individual: Chris Bradley venció a Kristian Ross

Lucha individual: Matt Tremont venció a Tank

Y ahora con algunas imágenes del evento:

Refs were made for SQUISHING with Ladders & Doors 🤢 Sorry pal @officialspo502 #NHB43 pic.twitter.com/LSYSn8Mxtp — I Gif All The Wrestling (@Aregularindyfan) March 12, 2023

What de fuck #NHB43 pic.twitter.com/XFFuvu92MS — I Gif All The Wrestling (@Aregularindyfan) March 12, 2023

