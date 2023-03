DDT: “Yokohama Unlimited 2023”

Desde el Yokohama Radiant Hall, DDT Pro Wrestling presentó su evento “Yokohama Unlimited 2023”.

► “Yokohama Unlimited 2023”

Tras ganar el Battle Royal, Akito cree que tener el Campeonato Iron Man Heavy Metal es la última oportunidad que tiene cualquier luchador de DDT de ser agregado al viaje a Los Ángeles a fin de mes y como en esta lucha lo ganó, espera ser considerado.

A la mitad del espectáculo, Daisuke Sasaki hizo una aparición inesperada, luego de casi dos meses. Sasaki reveló que su lesión en el ojo se ha recuperado lo suficiente como para poder luchar antes de lo esperado. Su primer combate sería en “DDT Goes Hollywood” pero el presidente Imabayashi anunció que estaré en “Judgement 2023” el 21 de marzo.

En choque entre elementos de Burning, Kotaro Suzuki y Tetsuya Endo superaron a Jun Akiyama y Yusuke Okada. Suzuki inmovilizó a Okada para llevarse el triunfo y se declaró listo para enfrentar a su mentor.

MAO cayó en el duelo individual ante Ryota Nakatsu, ex compañero suyo de las épocas en ADN. Este enfrentamiento fue previo a la disputa por el Campeonato de Parejas KO-D. Con éste resultado, MAO se siente realmente preocupado.

Yuji Hino y Yukio Sakaguchi se aliaron para imponerse a Takeshi Masada y Yukio Naya. La rivalidad de Hino y Naya de cara a su cita por el Campeonato de Peso Abierto KO-D, se ha tornado muy intensa.

Los resultados completos son:

DDT “YOKOHAMA UNLIMITED VOL. 2”, 04.03.2023

Yokohama Radiant Hall

Asistencia: 173 Espectadores

1. MJ Paul y KANON vencieron a Soma Takao y Kazuma Sumi (7:51) con un Running Body Press de Paul sobre Sumi.

2. Iron Man Heavy Metal Title, Battle Royal: Akito ganó el Battle Royal (19:07). Makoto Oishi (#6) eliminó a Saki Akai (#7) lanzándola por encima de la tercera cuerda (14:35). Antonio Honda (#10) eliminó a lanzándolo por encima de la tercera cuerda (14:39). Yuki “Sexy” Iino (#3) eliminó a Honda con la Ketsugoye (15:27). Shunma Katsumata (#5) eliminó a Danshoku “Dandy” Dino lanzándolo por encima de la tercera cuerda (16:16). Katsumata eliminó a Iino lanzándola por encima de la tercera cuerda (16:50). Yoshihiko (c) (#1) eliminó a Katsumata con la Reincarnation (17:10). Yoshihiko (c) eliminó a Chris Brookes con un Horizontal Cradle (17:20). Kazuki Hirata (#1) eliminó a Yoshihiko (c) con un Worldliner – conquistando el título (1562th Champion) (18:44). Akito (#9) eliminó a Hirata (c) con un Ankle Hold – conquistando el título (1563rd Champion) (19:07).

3. DISASTER BOX vs. Harimao!: HARASHIMA y Toru Owashi derrotaron a Kazusada Higuchi y Yuki Ishida (8:58) con la Somato de HARASHIMA sobre Ishida.

4. Keigo Nakamura y Hideki Okatani vencieron a Toi Kojima y Yuya Koroku (9:16) con un Double-Arm Suplex de Okatani sobre Kojima.

5. Special Tag Match: Tetsuya Endo y Kotaro Suzuki derrotaron a Jun Akiyama y Yusuke Okada (11:31) con un Tiger Driver de Suzuki sobre Okada.

6. Special Singles Match: Ryota Nakatsu venció a MAO (12:52) con un V Slider.

7. Special Tag Match: Yuji Hino y Yukio Sakaguchi derrotaron a Yukio Naya y Takeshi Masada (13:13) con la Fuckin’ BOMB de Hino sobre Masada.