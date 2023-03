Taya Valkyrie descarta su debut en AEW esta semana

«Valkyrie terminó con Impact, mientras trabajaba con ambas compañías [Impact y MLW] y ocasionalmente con AAA, donde todavía porta su título Reina de Reinas. No tiene ningún compromiso a largo plazo tampoco [con MLW]. Seguramente irá a AEW o WWE, y sea cual sea quedará claro en breve». La semana pasada nos hacíamos eco de este informe sobre el futuro de Taya Valkyrie. Antes de que surgiera el rumor de que esta semana debutará como All Elite enfrentando a Jade Cargill por el Campeonato TBS.

