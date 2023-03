DDT: “Into the Fight 2023” Yukio Naya es retador

DDT Pro Wrestling llegó al Tokyo Korakuen Hall para su evento “Into the Fight 2023”.

► “Into the Fight 2023”

En combate de tercias, Chris Brookes, Hagane Shinno y Kip Sabian (c/Penelope Ford) lograron su segunda victoria, esta vez ante Makoto Oishi, Naruki Doi y Yuji Hino. Durante la lucha, Ford intervino constantemente, ayudando a Sabian.

Pero cuando los ganadores se encontraban celebrando, Sabian sorprendió a su esposa inmovilizándola con un School Boy para quedarse con el Campeonato Iron Man Heavy Metal.

Takeshi Masada derrotó a Yuya Koroku en la final de la D Generations Cup, contrarrestando las sumisiones del brazo de Koroku con High Kicks. Un Triangle Kick le dio a Masada una cuenta de dos, por lo que siguió con un Buzzsaw Kick y luego el Samurai Driver ’01 para ganar. Masada no solo va ahora a Estados Unidos para los espectáculos de DDT en Los Ángeles, sino que también obtuvo un premio adicional por ganar el torneo. El 12 de marzo, Masada se enfrentará a Jun Akiyama en mano a mano.

En la sorpresa del evento, Shinya Aoki, Super Sasadango Machine y Yuki Ueno se apoderaron del Campeonato de Tercias KO-D al doblegar a Burning (Kotaro Suzuki, Tetsuya Endo y Yusuke Okada), quienes cayeron en su primera defensa. Sasadango señaló que quiere volver enfrenta a Jun Akiyama, por lo que lo desafió como primer retador. Akiyama aceptó e indicó que irá acompañado de Yusuke Okada y Yuya Koroku.

Ya en vestidores Penélope Ford reclamó a Kip Sabian por quitarle el cinturón Iron Man. Sabian se encogió de hombros y estaba feliz de ser el campeón. De repente, la muñeca inflable Yoshihiko salió de un casillero cercano y agarró a Sabian en un Sleeper Hold, rindiéndolo. Yoshihiko es campeona por dieciseisava ocasión.

En menos de tres días, ShunMao defendió dos veces el Campeonato de Parejas KO-D. Tras salir del Burlesque Tokyo, los monarcas enfrentaron a Yukio Sakaguchi y Hikaru Machida con sumisiones y golpes. Pero el trabajo en equipo de ShunMao fue más efectivo. Katsumata eliminó a Sakaguchi sacándolo del ring y luego ShunMao se reagrupó para inmovilizar a Machida con el Oretachi no Mad Max. A continuación, Harimao (Kazusada Higuchi y Ryota Nakatsu) subieron al ring para retar a ShunMao; la lucha será el 21 de marzo.

Yukio Naya derrotó a HARASHIMA en el evento estelar con lo que ganó el derecho a desafiar a Yuji Hino por el Campeonato de Peso Abierto KO-D, en lo que será la lucha más importante de su carrera. HARASHIMA apostó por atacar las extremidades inferiores de Naya, pero no funcionó y la respuesta de Naya fue brutal, bloqueó la Somato e intentó un Back Drop, HARASHIMA escapó del movimiento, pero Naya cambió a un Suplex alemán seguido de un Back Drop, para terminar la lucha.

Los resultados completos son:

DDT “INTO THE FIGHT 2023”, 26.02.2023

Tokyo Korakuen Hall

Asistencia: 580 Espectadores

0. MJ Paul y KANON vencieron a Masahiro Takanashi y Antonio Honda (5:08) con un Just Cobra Twist de KANON sobre Honda.

0. 2 vs. 6 Handicap Match: Yuki “Sexy” Iino, Danshoku “Dandy” Dino vs. Sanshiro Takagi, Fuminori Abe (Basara), Toru Owashi, Gota Ihashi, Saki Akai & Kazuki Hirata. – finalizó sin decisión (8:52).

1. D Generations Cup Six Man Tag Match: Keigo Nakamura, Toi Kojima y Kazuma Sumi derrotaron a Hideki Okatani, Yuki Ishida e Ilusion (7:54) con un Diving Headbutt de Nakamura sobre Ilusion.

2. Special Tag Match: Kazusada Higuchi y Shishamo Power vencieron a Jun Akiyama y Unagi Mask (7:47) con un Cradle Cutback de Power sobre Mask.

3. International Special Six Man Tag Match: Kip Sabian, Chris Brookes y Hagane Shinno derrotaron a Yuji Hino, Naruki Doi y Makoto Oishi (10:13) con un Deathly Hallows de Sabian sobre Oishi.

– Iron Man Heavy Metal Title: Kip Sabian venció a Penelope Ford (c) (12:19) con un Horizontal Cradle – conquistando el título

4. D Generations Cup – Final: Takeshi Masada derrotó a Yuya Koroku (8:26) con un Samurai Driver ’01 ganando el torneo.

5. KO-D Six Man Tag Team Title: Shinya Aoki, Yuki Ueno y Super Sasadango Machine vencieron a Tetsuya Endo, Kotaro Suzuki y Yusuke Okada (c) (13:08) con un High-Angle Front Cradle de Aoki sobre Okada – conquistando el título

– Iron Man Heavy Metal Title: Yoshihiko derrotó a Kip Sabian (c) (13:03) con un Sleeper Hold – conquistando el título.

6. KO-D Tag Team Title: MAO y Shunma Katsumata (c) vencieron a Yukio Sakaguchi y Hikaru Machida (14:22) cuando MAO colocó espaldas planas a Machida tras la Oretachi MADMAX defendiendo el título

7. KO-D Openweight Title Contendership: Yukio Naya derrotó a HARASHIMA (17:55) con un Backdrop Suplex