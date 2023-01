Económicamente, la venta de WWE al mejor postor seguro no será mala noticia para los dirigentes de la empresa. Pero mientras esto se produce, y si a posteriori, ya bajo nuevos dueños, Vince McMahon continúa como mandamás, tal vez ese efecto novedad trazada por Triple H quede trastocado.

Durante los últimos meses, que WWE arroje una imagen de renovación, irónicamente, se debe a la vuelta de varios competidores despedidos durante la era COVID. La repercusión, por ejemplo, de Bray Wyatt, está ahí, con excelentes cifras de seguimiento de Extreme Rules 2022.

Un manual en duda si, como parece previsible, Mr. McMahon toma de nuevo el control creativo, pues no sólo el devenir de estos talentos rescatados luciría incierto, sino que otros potenciales nombres no consumarían su recontratación.

► Los siguientes Arn Anderson y Tully Blanchard

Entre las antiguas Superestrellas de WWE que se consideran candidatas a unirse otra vez al Imperio McMahon están Cash Wheeler y Dax Harwood. Y es que el anuncio de su retiro temporal de la lucha libre es interpretado por algunos como un descontento por los últimos sucesos dentro de AEW, luego de posicionarse claramente como defensores de CM Punk en el conflicto que este mantuvo (y aparentemente mantiene) con The Elite.

El problema de un posible retorno de los otrora The Revival a WWE, no obstante, sería Vince McMahon. Así lo expuso Dax Harwood bajo reciente entrega del podcast ‘FTR with Dax Harwood’. El 50% de FTR quiso recordar cierto desencuentro con Vince McMahon en Clash of the Champions 2019 que se diría marcó un punto de inflexión en su relación.