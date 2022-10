Extreme Rules 2022 fue la edición de este PPV más vista de la historia

Desde que Triple H tomó el mando creativo de WWE, los eventos de pago por visión (o «premium live events») producidos por esta empresa han resultado disfrutables, y tal vez el mejor trabajo hasta ahora de «The Game» y Cía sea Extreme Rules 2022.

Por encima de finalmente lo visto sobre el ring, el mérito de la «HHH Era» descansa en el hecho de conceder al show un factor extremo que no veíamos desde la edición de 2010, pues todos sus combates contaron con estipulaciones especiales. Como dije en su día, WWE no volverá a la violencia de la «Attitude Era» o la «Ruthless Aggression Era», pero cuanto menos, se agradece la intención.

Y claro está, si ER 2022 también ha quedado en la memorabilia se debe al regreso de Bray Wyatt, sugerido días antes por la propia WWE y alimentado por la comunidad luchística de internet.

Y parece que los dos puntos expuestos surtieron efecto, porque en reciente artículo, The Wrap revela un interesante dato sobre la cita del pasado día 8.

Dentro del mismo artículo, Triple H concedió unas declaraciones a The Wrap dando cuenta de tal hazaña promocional.

After weeks of mysterious vignettes, Bray Wyatt returns in jaw-dropping fashion at the end of WWE #ExtremeRules. pic.twitter.com/wsRKqCNFdp