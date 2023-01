Vince McMahon ha vuelto a WWE y ha sido nombrado por unanimidad presidente de la Junta Directiva. Stephanie McMahon renunció a su puesto como co-CEO, mientras que Triple H sigue siendo el Director Creativo, y Nick Khan se mantiene como el único CEO de la compañía. Luego de que “supuestamente” se rumoraba que WWE ya habría sido vendida a Arabia Saudí, las aguas fueron calmadas por el propio Triple H y Nick Khan, desmintiendo la noticia en sendas reuniones con las Superestrellas; no obstante, el proceso de venta sigue en marcha, y hay algunos interesados.

► Existen dudas del propósito original del regreso de Vince McMahon

Hay quienes, al día de hoy, dudan de que las intenciones de Vince McMahon detrás de su regreso sean meramente para concretar la venta de la compañía. Evidentemente, los fanáticos están cada vez más preocupados debido a que sus recientes acciones han sido vistas como una estrategia “forzada” para retomar el liderazgo de la compañía, y que incluso fue objeto de demandas por parte de varios accionistas minoritarios, a sabiendas de que prácticamente controla todas las decisiones estratégicas de la empresa.

Muchos fanáticos también creen que McMahon es una persona muy mezquina y vengativa, y lo mismo indicó Bill Apter en la reciente edición de The Wrestling Time Machine, afirmando que el hombre de 77 años habría tramado su regreso a la compañía para vengarse de aquellos que considera que le hicieron algún daño. Dutch Mantell manifestó algo similar hace unos días.

“Odio decir esto, pero él está tramando venganza. De verdad, ese es él. Quiero llevar la máquina del tiempo de vuelta a lo que he visto en él. Lo conozco desde finales de los años 70 cuando solía verlo entre bastidores en el presidente de WWWF Willie Gilzenberg y Vince McMahon Sr, su padre. Siempre se le podía ver buscando ángulos. Y no me refiero solo a los ángulos de lucha libre. ángulos de negocio para hacer algo.”