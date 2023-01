Dax Harwood revela el origen del nombre The Revival

Dax Harwood firmó con WWE en 2012 y comenzó a trabajar en NXT, donde formó The Mechanics con Cash Wheeler, aunque eventualmente cambiaron su nombre a The Revival, brillando primero en NXT, antes de saltar a la fama, derrotando a The New Day en su debut en el elenco principal en RAW. En Clash of Chamipions volvieron a derrotar a este mismo equipo para convertirse en Campeones de Parejas SmackDown.

► La idea del nombre de “The Revival” provino de Sami Zayn

La ex superestrella de la WWE, Dax Harwood, elogió recientemente a Sami Zayn y Triple H por crear el nombre del equipo The Revival. En un nuevo episodio del podcast FTR con Dax Harwood, el múltiple campeón de parejas profundiza en los comienzos de su asociación con Cash Wheeler, y detalló cómo fue el proceso de “su bautizo” para el equipo que el dúo de FTR conformó en WWE.

“Recuerdo que se me ocurrió, y la persona a la que se le ocurrió ‘The Revival’ fue en realidad Sami Zayn. El dijo, ya sabes, ‘Este Creedence Clearwater Revival, C.C.R., podrías ser T.T.R., Tag Team Revival’, y yo dije: ‘¡Oh! Esa es una gran idea’, así que lo pensamos, y se lo propusimos a Hunter, y a Hunter le gustó, excepto que solo quería llamarnos ‘The Revival‘.”.

Tras tener una carrera exitosa en WWE, Cash Wheeler y Dax Harwood dieron el salto a AEW, donde también tuvieron la oportunidad de competir en AAA y NJPW, logrando triunfar allí. Tras perder recientemente los títulos que tenían en su poder, el dúo de FTR decidió tomarse un merecido descanso.