Tony Khan espera que FTR vuelvan a AEW en el futuro

“Para abril, tendremos una respuesta. Tengo que tomar mi salud, mi familia, mi creatividad, y tengo que tomar mi vida personal en consideración sobre lo que haremos a continuación. Sé lo que quiero hacer, pero hagamos lo que hagamos, solo quiero ser respetado. Siento que hemos hecho algo muy especial en 2022 y la mayor parte de eso es en parte para los fanáticos. Merecemos continuar construyendo nuestro legado para nosotros mismos (…)”. Esto comentaba Dax Harwood hace unos días sobre la actual ausencia de FTR de la lucha libre.

► Tony Khan habla de FTR

Quien se pronuncia ahora sobre el tiempo de descanso que se está tomando el equipo es Tony Khan. El presidente de All Elite Wrestling estuvo recientemente en In The Kliq tratando este asunto y puso en claro que quiere que los dos luchadores vuelvan a su compañía. Justamente, podríamos apuntar que una meta que podrían tener es ganar el Campeonato Mundinal de Parejas AEW que nunca ganaron. En 2022 fueron Campeones Mundiales de Parejas ROH, Campeones de Parejas IWGP o Campeones Mundiales de Parejas AAA.

“Espero ver a FTR de regreso. Necesitan algo de tiempo para recuperarse de lo que fue uno de los años de lucha más intensos que jamás haya hecho un equipo: el calendario por el que pasaron, todos los diferentes lugares en los que trabajaron.

“Así que creo que, para esos muchachos, queremos verlos de regreso en AEW y queremos verlos sanar y volver al 100 por ciento. Esperamos con ansias eso, con suerte. Creo que son un gran equipo y me encantaría tenerlos de vuelta”.

¿Qué os gustaría que fuera lo próximo de FTR en la lucha libre?