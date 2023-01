Dax Harwood revela cuál era su salario en la WWE

Mientras está ausente de la lucha libre, Dax Harwood recuerda sus años en la WWE. No ha dejado de hacerlo realmente desde que The Revival se convirtieron en FTR. En un reciente episodio de su FTR with Dax Harwood, el veterano luchador revelaba cuál era su salario como Superestrella y recordaba cuando él y Cash Wheeler fueron co-Campeones 24/7. En lo relativo a lo primero señala que los contratos no son tan lucrativos como muchas personas piensan y en lo relativo a lo segundo califica ganar dicho título como una tontería.

► El salario de Dax Harwood en WWE

“Estábamos en el camino cada semana. 4 días a la semana, 5 días a la semana. Ya sabes, cuando crees que he firmado este contrato de un millón de dólares o lo que sea, no es tan lucrativo. Nuestros contratos estaban en el dólar más bajo. Te diré el mío, no sé el de Cash, pero nuestro primer contrato para el roster principal fue 125, 150, 175 en los tres años. Y eso fue todo, ya sabes”.

► Cuando FTR fueron Campeones 24/7

“Obviamente, no estaba muy feliz. Sé que mucha gente va a decir: ‘Oh, gran sorpresa, no eres feliz’. Sabes, había muchas cosas que todavía queríamos lograr como equipo. Quiero decir, en 2023 hay muchas cosas que todavía queremos lograr en equipo. Pero ser co-campeones 24/7 no estaba en nuestra lista de cosas por hacer. Entonces, obviamente, ese campeonato fue tomado como una broma. Era una especie de alivio cómico de un programa de televisión de dos horas, y hubiera preferido no tenerlo“.

