EC3 envió un correo a Tony Khan… Y nunca le respondió

EC3 se encuentra en estos momentos como luchador independiente. Y, parece ser, que ha encontrado su casa en la pequeña promoción Ohio Valley Wrestling, con sede en Louisville, Kentucky y antigua casa de desarrollo de luchadores para WWE.

Sin embargo, EC3 recientemente quiso ser contratado por AEW, aunque aparentemente no como luchador, e incluso, se atrevió a enviarle un correo electrónico a Tony Khan, pero fracasó. Khan no le contestó el mensaje. Así lo reveló EC3 en la más reciente edición del podcast The Wrestling Outlaws:

► Tony Khan dejó en visto a EC3

«Después de la pelea tras bambalinas de All Out 2022, entre CM Punk y Ace Steel en contra de Kenny Omega y The Young Bucks. Aunque, empecé el correo aclarándole que mi intención no era conseguir un trabajo. Fue cuando todo eso estalló.

«Solamente lo hice porque pienso que Tony es un tipo al que le falta alguien que simplemente le diga las cosas, le dé consejos. Sé que él no tiene esa relación cercana con nadie que le pueda ayudar. El mensaje que le envié fue simplemente un mensaje inspirador, de liderazgo.

«Porque, en teoría, creo que necesitamos tanta competencia entre empresas de lucha libre para que la industria esté sana y fuerte. Así que le envié un mensaje esperanzadamente inspirador acerca del liderazgo y lo que se necesita para ser un líder. Nunca me respondió».