El gran objetivo que persigue EC3 en la NWA

EC3 estará luchando esta noche contra Cyon por el Campeonato Nacional NWA en NWA 312. Quiere ganarlo para dar un paso más hacia el Campeonato Mundial de Peso Completo NWA. Ese es el gran objetivo que tiene el veterano luchador, según expone en MuscleManMalcolm.

> EC3 busca el oro

“No te voy a mentir, no estoy tratando de hacer nada [para] ocultar mis intenciones. El Campeonato Mundial de Peso Completo es mi completa y absoluta atención, enfoque y meta. Siento que el Campeonato Nacional es un trampolín para llegar hasta allí. El Campeonato Nacional sí tiene prestigio. El hecho de que el primer Campeón Nacional, Austin Idol, esté en la esquina de mi oponente mientras yo me convierto en Campeón Nacional es una especie de reivindicación enfermiza que tengo. Me gusta echar en cara a los veteranos y la nostalgia. Estoy tan harto de [la forma en que] no podemos dejar de escuchar sobre el pasado, y el pasado simplemente no desaparece. Eso creo que ha sido una muleta de la lucha libre durante mucho tiempo. No podemos avanzar, solo nos basamos en el pasado. Cada vez que la gente clama, los fanáticos: ‘Queremos algo nuevo, queremos algo diferente, queremos algo único’, vamos a traer a este tipo de regreso: ‘¡Oh! Dream match’. La gente sigue hablando de Undertaker versus Sting. Amigos, no está sucediendo. Cállate.

“Entonces, el Campeonato Nacional, ese es un trampolín. El Campeón Mundial de Peso Completo, tengo una teoría, como que me estoy creando para estar en mi forma final, la imagen que tengo, este Overman lo voy a llamar, y todavía necesita trabajo. Para perfeccionar quién soy, necesito pasar por estos otros desafíos para llegar allí. ¿Puedo competir por el Campeonato Mundial de Peso Completo? Sí. ¿Podría ganar? Probablemente, soy bastante increíble. Es el lugar correcto en el momento correcto para mí, o quiero que sea un penúltimo momento de coronación, donde gane mi tercer campeonato mundial de peso completp, y luego tengo una idea de tatuaje para igualarlo, con un tres en él. Llegaremos allí, pero por ahora, título nacional“.

