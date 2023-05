Sityodtong: «Ngannou quería tener control en ONE»

El CEO de ONE, Chatri Sityodtong, dice que Francis Ngannou quería un control sin precedentes sobre el pago de los peleadores durante las negociaciones del contrato.

Las conversaciones sobre un acuerdo entre Ngannou y ONE se detuvieron abruptamente en los últimos días después de un largo proceso de negociación. Ngannou sigue siendo agente libre, pero hay rumores de que podría llegar a un acuerdo con otra promoción de MMA en las próximas semanas.

Ngannou no ha peleado desde una victoria sobre Ciryl Gane en UFC 270 el año pasado. Se esperaba que peleara contra Jon Jones por su próxima defensa del título de peso completo de UFC antes de separarse de la promoción.

Un enfoque principal de las demandas del contrato de Ngannou es la capacidad y flexibilidad para pelear en el boxeo simultáneamente. Este era un elemento que no estaba presente en su contrato con UFC y no le permitía enfrentarse a gente como Tyson Fury y otros boxeadores.

Ngannou ha dejado constancia de que el dinero no es la parte importante de su enfrentamiento, aunque las afirmaciones recientes de Sityodtong cuestionan esa afirmación.

Durante una entrevista reciente con Daily Star, Sityodtong afirmó que las demandas no financieras de Ngannou eran demasiado para que ONE las compensara.

«Estaba pidiendo un asiento en la junta directiva, le estaba pidiendo que determinara el salario de su oponente. Le ofrecimos 16 millones de libras esterlinas (20 millones de dólares) garantizados, el dinero no era suficiente, quería todos estos otros términos no financieros que no tenían mucho sentido.

«Obviamente no podemos dar un asiento en la junta directiva, eso no tiene ningún sentido, sería un pez fuera del agua [en esa posición]».

Si las afirmaciones de Sityodtong son ciertas, Ngannou podría estar mordiendo más de lo que puede masticar con sus discusiones contractuales en curso. No está claro qué exigió al PFL mientras las dos partes continúan negociando un posible acuerdo.

A medida que 2023 se acerca a la mitad del camino, Ngannou continúa siendo marginado de la competencia. Cuanto más espere para tomar una decisión de agencia libre, podría decirse que niega cualquier valor destacado que tenía cuando se separó de UFC en enero.